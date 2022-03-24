الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ألوان وأشكال ملابس العيد 2022 للمحجبات قبل زحمة شهر رمضان

ملابس العيد 2022
ملابس العيد 2022 للمحجبات

تبدأ الفتيات من الآن في عملية البحث عن ملابس مناسبة لعيد 2022، تجنبًا للزحام الشديد الذي يكون متواجد في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى رغبة الكثيرين في التفرغ للعبادة في هذا الشهر، ومن المقرر أن يأتي عيد الفطر المبارك في فترة الربيع.

ملابس العيد 2022 للمحجبات

ملابس العيد 2022 للمحجبات

 لذا نقدم في السطور التالية عدد من الأشكال المختلفة لملابس العيد 2022 والتي تناسب جميع أذواق المحجبات، لعيد 2022.

ملابس العيد 2022 للمحجبات، نقدم عدد من الأشكال المختلفة والتي تعمل على إخفاء ملامح الجسم وهو ما تحتاج إليه المحجبات في الملابس التي تبحث عنها، بحيث أنها تناسب الحجاب الذي تحافظ الفتيات على ارتدائه أثناء الاحتفالات الخاصة بعيد 2022، وهو عيد الفطر المبارك.

ملابس العيد 2022 للمحجبات

الفساتين مناسبة لملابس العيد 2022 للمحجبات

طالما حرصت الفتاة على ارتداء الحجاب خلال عيد الفطر المبارك، فيمكن اعتبار الفساتين الطويلة من أفضل أشكال الملابس التي تحتاج الفتاة إليها وأول ما تتجه إلى التفكير إليه لأنها تعمل على إخفاء ملامح الجسم بشكل كامل كما أنها واسعة وفضفاضة إلى حد كبير.

وهذا اللون يناسب الفترة التي يأتي فيها عيد 2022، وهي فترة الربيع، كما أنه يتمتع بأنه واسع وفضفاض إلى حد كبير، وعدم وجود ألوان مختلفة فيه يساعد على تعدد الخيارات الخاصة بالحجاب وألوانه، والذي يمكن أن يتسم بالبهجة من خلال اختيار حجاب فيه من الورد، أو سادة كما هو متواجد بالصورة.

ملابس العيد 2022 للمحجبات

البناطيل في الملابس الخاصة بعيد 2022

يمكن للفتيات أيضًا اختيار الملابس المناسبة للعيد من خلال ارتداء بناطيل مع تنسيق شميزات طويلة نسبيًا بحيث تتناسب مع الفتيات المحجبة ويمكن الاختيار بين كوكبة كبيرة من الملابس سواء كانت الشميز المغلق، أو الكارديجان الطويل المفتوح مع تنسيق ملابس طويلة أيضًا أسفل منه، أو ارتداء بناطيل واسعة بحيث يمكن ارتداء شيمزات أقصر.

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ملابس العيد 2022 للمحجبات

ألوان ملابس العيد 2022

جدير بالذكر أن اللون الزهري، هو أخر موضة في ألوان الربيع لعام 2022، ومن المقرر أن يأتي عيد الفطر المبارك لعام 2022، في خلال فترة الربيع، لذلك يمكن الاعتماد على الألوان الخاصة بموضة الربيع في اختيار الألوان لملابس العيد 2022.

 

 

ملابس العيد 2022 للمحجبات
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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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