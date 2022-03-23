قبل شهر رمضان.. كيف تتخلص من العصبية والتوتر خلال ساعات الصيام؟

اقترب شهر رمضان، والذي ينتشر فيه الإصابة بالعصبية المفرطة والتوتر خاصة بين الأشخاص المدخنين، وبسبب الصيام تساهم قلة التدخين في زيادة العصبية.

أحيانًا تؤدي الالتزامات في العمل والمنزل إلى الشعور بالقلق والعصبية، خاصة في نهار رمضان حيث الامتناع عن تناول الطعام والشراب، والتبغ للمدخنين، ففي السطور التالية يسلط الأطباء بموقع " health.clevelandclinic" الطبي، طرق تساهم في التخلص من العصبية والتوتر خلال شهر رمضان.

وأوضح الخبراء، أن الطاقة العصبية هي نتيجة زيادة الكورتيزول والأدرينالين في الجسم، حيث يمكن أن تحدث هذه المواد الكيميائية عن طريق تهديدات حقيقية، فعندما نشعر بالتوتر، يمكن أن تسبب مستويات التوتر لدينا أعراضًا جسدية أيضًا، فيما يلي طرق للتخلص من العصبية والتوتر بنهار رمضان.

تمارين التنفس:

اقض خمس دقائق في التركيز على أخذ أنفاس بطيئة وعميقة، حيث يمكن أن يساعد عد الثواني أثناء الشهيق والزفير على تركيز عقلك وتهدئة العصبية.

تقبل مشاعرك:

بدلًا من محاربة طاقتك العصبية أو تجاهلها، اعترف أنك عصبي، حيث يمكن أن يساعدك تحديد مشاعرك في تمكينك من مواجهتها وأحيانًا يساعدك مجرد مواجهة مشاعرك على الاسترخاء والتخلص من التوتر.

واجه أفكارك اللاعقلانية:

غالبًا ما تكون الأعصاب نتيجة التفكير غير العقلاني، فعلى سبيل المثال، قد تشعر بالتوتر عند التحدث أمام مجموعات كبيرة من الناس، أو الامتناع عن ممارسة عادة تفعلها بشكل يومي، لذا عليك مواجهة أفكارك السلبية بسؤال نفسك عن مدى احتمالية حدوثها.

ممارسة التمارين الرياضية:

توفر التمارين الرياضية العديد من الفوائد الجسدية والعقلية، حتى 20 دقيقة فقط من التمارين ثلاث مرات في الأسبوع يمكن أن تساعدك على الشعور بالاسترخاء وتحسين مزاجك، حيث يمكن أن تساعدك التمارين المنتظمة في مكافحة القلق على المدى الطويل خاصة بنهار رمضان.

ممارسة اليوجا:

تتضمن اليوجا حركات بطيئة ومنضبطة يتم إجراؤها بالتسلسل، حيث تساعد هذه الممارسة على تركيز عقلك على الاسترخاء والتخلص من التوتر والقلق.