الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| حالة أحمد حلاوة وفاتوة الـ«43 ألف جنيه»

حلا شيحة
حلا شيحة

شهدت الساعات القليلة الماضية عدة أحداث نالت اهتمام القراء على المستويين المحلي والدولي وفي مجالات مختلفة ما بين السياسة والفن والرياضة والمجتمع.

وترصد «الدستور» في نشرة الظهيرة أبرز الأخبار التي اهتم بها القراء خلال الساعات الماضية:

الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

كشفت هبة ابنة الفنان أحمد حلاوة عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدها، حيث قالت فى تصريحات لها: يبقى الحال كما هو عليه، مؤكدة أن والدها ما زال على جهاز التنفس الصناعى ودخوله في غيبوبة.

بدأت قصة الشائعات منذ الأمس، عندما كتب أحد المواقع الإلكترونية خبرًا عن وفاة الفنان أحمد حلاوة بعد صراع مع المرض، حتى تم تداول الخبر على العديد من صفحات السوشيال ميديا وأيضًا العديد من المواقع الالكترونية حتى وقع بعض الفنانين في فخ النعي على صفحاتهم، ولكن سرعان ما كشف أشرف زكي الحقيقة كاملة، وكشف أشرف زكي الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة.

وفاة مارلين أولبرايت 

تصدرت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق محركات البحث على جوجل بعدما أعلنت أسرتها، وفاتها، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 84 عامًا.

أول امرأة تتقلد منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن سماها الرئيس بيل كلينتون في 5 ديسمبر 1996 لهذا المنصب خلال فترته الرئاسية الثانية، في 23 يناير 1997 لتصبح وزير الخارجية الرابع والستين.

ولدت في مدينة براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا في ذلك الوقت (الآن جمهورية التشيك)، نشأت على المذهب الروماني الكاثوليكي في المسيحية، كان والداها يهوديًا الأصل إلا أنهما تحولا إلى المسيحية الكاثوليكية وتحولت لاحقاً إلى الكنيسة الأسقفية البروتستانتية، لديها شقيق اسمه "جون". 

حلا شيحة والحجاب

تصدرت أيضًا الفنانة حلا شيحة التريند وذلك عقب نشر صورة لها بشعرها مما قال البعض إنها عادت إلى خلع الحجاب، ووجهت الفنانة المعتزلة حلا شيحة، رسالة خاصة لوالدتها وذلك في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت حلا صورة لوالدتها وهي تحتضن جدتها، وعلقت عليها قائلة: "حبيبتي يا أمي الحنان كله والعزوة والسند الجميل والطيبة النادرة الحكمة والصبر علينا عمرك أبدًا ما اتعصبتي علينا ودايمًا تحتوي وعمري ما خفت اتكلم معاكي واحكيلك دايمًا جميلة حتى في زعلك، متفهمة ولو كلمة مش عجباكي تكتفي برد محايد، بتحبي الضحك ودمك خفيف، كرمك لما حد يزورك واستقبالك وروحك الجميلة.. ربنا يخليكي لينا ويسعد قلبك دايمًا".

فاتورة الهير باي هير

انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة لفاتورة أحد مراكز التجميل بقيمة 43 ألف جنيه، بعد إجراء عدد من الجلسات الخاصة بالبشرة والشعر، مما أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع السوشيال ميديا بسبب الارتفاع الكبير في قيمة الفاتورة نظير الخدمات المقدمة للسيدة.

المهن التمثيلية إلكتروني السوشيال ميديا تصريح نقيب المهن التمثيلية الفنانة حلا شيحة خلع الحجاب

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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