الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 52 طن مخللات داخل براميل مجهولة المصدر

الأمن
الأمن

تمكنت الجهود الأمنية من ضبط أكثر من 52 طن مخللات منتج نهائي وتحت التجهيز معبأة داخل براميل دون بيانات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغيير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل.

كما تم ضبط طن ملح سياحات معبأ داخل شكائر مخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بمحافظة المنوفية.

طن مخللات بيانات مجهولة المصدر ملح سياحات جمهور المستهلكين

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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