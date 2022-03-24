ضبط 52 طن مخللات داخل براميل مجهولة المصدر

تمكنت الجهود الأمنية من ضبط أكثر من 52 طن مخللات منتج نهائي وتحت التجهيز معبأة داخل براميل دون بيانات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغيير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل.

كما تم ضبط طن ملح سياحات معبأ داخل شكائر مخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بمحافظة المنوفية.