الخميس 24 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير السوق الحضاري بسيوة

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة، يرافقه محمد بكر رئيس مدينة سيوة أعمال  التطوير والتنسيق الحضارى لميدان السوق بمدينة سيوة.

IMG-20220324-WA0036

وأوضح رئيس مديمة سيوة انه يتم تنفيذ الأعمال من خلال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مع أعمال تطوير، ودهان جميع واجهات المباني والمحلات والكافيهات والأنشطة التجارية الأخرى باللون البيئي الموحد بميدان السوق، بما يتوافق مع طابعها البيئى والسياحى وعمل مظلات من الخشب. 

IMG-20220324-WA0039

واطلع محافظ مطروح على آراء عدد من مواطني سيوة بالموقع، والذين أبدوا ترحيبهم وسعادتهم بالتطوير الجديد. 

وأشاد محافظ مطروح بالإسراع في جهود التطوير بما يهدف إلى رفع القيمة الجمالية للواحة وتحسين الصورة البصرية وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في تطوير واحة سيوة، وجعلها مقصد سياحي عالمي بما يعود بالمنفعة علي أهالي الواحة. 

IMG-20220324-WA0035

وكان قد تفقد الثلاثاء الماضي، محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة يرافقه أبو بكر عبد الرحمن، رئيس قرية بهى الدين أعمال الدهانات البيئية بالميدان الرئيسى بمدينة سيوة.

وأوضح رئيس مدينة سيوة أنه في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالعمل على الحفاظ على هوية سيوة البصرية، يتم العمل على دهان واجهات المحال التجارية والمنشآت باللون البيئى.

IMG-20220324-WA0038

وأضاف رئيس مدينة سيوة أن  ياتى ذلك في إطار التعاون بين محافظة مطروح، والجهاز القومى للتنسيق الحضاري بتكلفة مالية تقدر بحوالى ٧ مليون جنيه، كما يهدف المشروع لتحسين الصورة البصرية امام قلعة شالى الأثرية.

IMG-20220324-WA0037

وشهد محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة وخالد عبدالحميد مدير مديرية الشباب والرياضة وخليل خليفة على مدير إدارة الشباب والرياضة بسيوة، في ١١ مارس ٢٠٢٢، فعاليات المارثون الرياضى الذى تم تنظيمه من أمام معبد الإسكندر الأكبر مرورًا بمعبد أمون وختاما بعين جوبا.

محافظ مطروح واحة سيوة التنسيق الحضاري القيادة السياسية أعمال تطوير السوق الحضاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يجري زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة

مدبولي: المواطن لن يتحمل أي أعباء من التعاون الجديد مع صندوق النقد

قرار بحذف مَن يتقاضى 9600 جنيه من «بطاقة التموين».. وهذا موعد التنفيذ

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

«الهير باي هير» بالجرام.. كواليس فاتورة تجميل بـ«43 ألف جنيه»

بتخفيضات تصل إلى 40%.. «الزراعة» تطرح لحوم ودواجن وياميش رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

جرى بعدها بـ30 دقيقة.. كواليس اجتماع إسرائيلى فلسطينى عقب عملية بئر السبع

على خلفية عملية بئر السبع.. مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة الإسرائيلية