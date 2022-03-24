محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير السوق الحضاري بسيوة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة، يرافقه محمد بكر رئيس مدينة سيوة أعمال التطوير والتنسيق الحضارى لميدان السوق بمدينة سيوة.

وأوضح رئيس مديمة سيوة انه يتم تنفيذ الأعمال من خلال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مع أعمال تطوير، ودهان جميع واجهات المباني والمحلات والكافيهات والأنشطة التجارية الأخرى باللون البيئي الموحد بميدان السوق، بما يتوافق مع طابعها البيئى والسياحى وعمل مظلات من الخشب.

واطلع محافظ مطروح على آراء عدد من مواطني سيوة بالموقع، والذين أبدوا ترحيبهم وسعادتهم بالتطوير الجديد.

وأشاد محافظ مطروح بالإسراع في جهود التطوير بما يهدف إلى رفع القيمة الجمالية للواحة وتحسين الصورة البصرية وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في تطوير واحة سيوة، وجعلها مقصد سياحي عالمي بما يعود بالمنفعة علي أهالي الواحة.

وكان قد تفقد الثلاثاء الماضي، محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة يرافقه أبو بكر عبد الرحمن، رئيس قرية بهى الدين أعمال الدهانات البيئية بالميدان الرئيسى بمدينة سيوة.

وأوضح رئيس مدينة سيوة أنه في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالعمل على الحفاظ على هوية سيوة البصرية، يتم العمل على دهان واجهات المحال التجارية والمنشآت باللون البيئى.

وأضاف رئيس مدينة سيوة أن ياتى ذلك في إطار التعاون بين محافظة مطروح، والجهاز القومى للتنسيق الحضاري بتكلفة مالية تقدر بحوالى ٧ مليون جنيه، كما يهدف المشروع لتحسين الصورة البصرية امام قلعة شالى الأثرية.

وشهد محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة وخالد عبدالحميد مدير مديرية الشباب والرياضة وخليل خليفة على مدير إدارة الشباب والرياضة بسيوة، في ١١ مارس ٢٠٢٢، فعاليات المارثون الرياضى الذى تم تنظيمه من أمام معبد الإسكندر الأكبر مرورًا بمعبد أمون وختاما بعين جوبا.