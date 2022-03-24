المشدد 3 سنوات لخفير بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم، بمعاقبة خفير خاص بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، والحبس سنة وغرامة 200 جنيه، لإدانته في القضية رقم 2840 لسنة 2021 جنايات الحسينية، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث المركز، بقيام " أيمن.م . ع" 25 عاما خفير خاص مقيم بدائرة المركز، بالإتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش بداخله طلقة، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وبالفحص تبين أنه سبق اتهامه في قضية مخدرات.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة تقرر إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.