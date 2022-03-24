تغيرات في أئمة المساجد «عزام» لـ«ابن العاص» و«الأبيدي» لـ«فاطمة الزهراء»

قبل شهر رمضان..

أجرت مديرية أوقاف القاهرة، تعديلات وتغيرات للأئمة بعدد من مساجد محافظة القاهرة وذلك قبيل أيام من بداية شهر رمضان المبارك.

وتنشر "الدستور" قرارات مديرية أوقاف القاهرة، التي جاءت بنقل الشيخ يسري عزام، من مسجد صلاح الدين بالمنيل إلى مسجد عمرو بن العاص، التابع لأإدارة أوقاف جنوب.

كما قررت نقل الشيخ محمود الأبيدي، إمام وخطيب مسجد الجامع بمدينتي إلى مسجد فاطمة الزهراء والتابع لإدارة شرق مدينة نصر.

وأصدرت مديرية أوقاف القاهرة قرار بنقل الشيخ مصطفى عزت إمام وخطيب مسجد بإدارة شرق إلى مسجد الجامع والتابع لإدارة أوقاف القاهرة الجديدة، وأيضا نقل الشيخ السيد عبد القادر، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص إلى مسجد صلاح الدين التابع لإدارة أوقاف جنوب القاهرة.

ويبدأ تنفيذ نقل الأئمة واستلام مهمام العمل بالمساجد من اليوم الخميس الموافق 24 مارس 2022.

نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان: “التكافل المجتمعي.. حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء نموذجًا”.

وشددت على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن من أهم سِمات المُجتمعات الراقية أن تكون مترابطة، متماسكة في بنيانها، يشد بعضها بعضًا، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): “الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ”.

وأوضح أن المُجتمع القوي هو ما يكون كالبنيان الواحد في ترابُطه وتعاونه ، يقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "مثلُ المؤمنين في تَوادِّهم، وتَرَاحُمِهِم، وتعاطُفِهِمْ مثلُ الجسَدِ إذا اشتكَى منْهُ عضوٌ تدَاعَى لَهُ سائِرُ الجسَدِ بالسَّهَرِ والْحُمَّى".