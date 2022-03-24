الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين وباكستان تبحثان القضايا الإقليمية والدولية

وانج يي
وانج يي

بحث وزير الخارجية الصيني، وانج يي، مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس، أن الجنرال باجوا أشاد خلال اللقاء بالتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وبالسياسية الخارجية للصين، معربًا عن دعمه لها قائلا "إن الصين تنتهج سياسة خارجية متوازنة وثابتة، وتلتزم بالسلام والتنمية العالميين، وتؤدي دورها كدولة كبرى مسؤولة في القضايا الدولية الساخنة".
من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني، أن بلاده تقدر ما قدمه الجيش الباكستاني من جهود نشطة ومساهمات كبيرة على مر السنين في تدعيم وتقوية شراكة التعاون الاستراتيجية في جميع الأجواء بين البلدين، وحماية الأمن والتقدم السلس في بناء الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان وضمان سلامة المؤسسات الصينية والموظفين الصينيين في باكستان.
وفيما يتعلق بالقضية الأفغانية، دعا وانج إلى التمسك بحكمة الشرق في تعزيز الحوار والتواصل لحلها بدلا من اللجوء إلى الضغط أو العقوبات.
وأعرب باجوا عن قلق بلاده إزاء التأثير غير المباشر للأزمة الأوكرانية، معربًا عن تقدير باكستان لموقف الصين المتمثل في دعم العدالة والتوازن، وتعزيز محادثات السلام، وأنها تقف على أهبة الاستعداد لتعزيز التواصل والتنسيق مع الصين في هذا الصدد.

بكين اسلام اباد الصين باكستان

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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