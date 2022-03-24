الطنبورة البورسعيدية بدار الأوبرا المصرية وذكري موسيقار الأجيال بمسرح سيد درويش

يستقبل المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة من مساء اليوم الخميس، حفل لفرقة الطنبورة البورسعيدية، وذلك بعد غياب عن جمهورها في القاهرة.

عروض الأوبرا أو مكتبة الإسكندرية أو غيرهما تأتي إستكمالا لعروض الفرقة الأسبوعية كل يوم جمعة في بورسعيد وعرضها الشهري الخميس الأول من كل شهر في مسرح الضمة في عابدين.



إحتفلت الطنبورة بعيد ميلادها الثالث والثلاثين في ديسمبر الماضي وتستعد لمهرجانها السنوي الكبير، في احتفال شم النسيم، في بورسعيد. حيث تستضيف الفرقة في الأوبرا نجم فرقة الرانجو الفنان حسام فيكا ليغني أغنية من أشهر أغاني فرقته الرانجو.

تأسست فرقة الطنبورة عام 1988 لجمع وحفظ وتحفيظ تراثنا المهدد بالضياع. ومن نواة من فناني ‏‏"الصحبجية" التاريخيين، وصلت إلى 20 عضوا أعمارهم بين 25 و75 عاما، يتبادلون الغناء ‏والرقص والعزف على الطنبورة والسمسمية والطبلة والرق والمثلث والصاجات والشخاليل في تلقائية ‏تحافظ على الروح الأصيلة للتراث المصري العربي الأفريقي. وقد بلغت ذخيرة الفرقة المسجلة حتى ‏هذه اللحظة حوالي 20 ساعة من التراث الغنائي الشفاهي الذي لم يسبق له التدوين‎.‎

‎ ‎ورغم تنوع الشكل المعماري الذي تلتقي في إطاره فرقة الطنبورة البورسعيدية بجمهورها من مسرح كبير مغلق أو مفتوح، ‏صالة عرض تجريبية أو مسرح الشارع أو الخيمة؛ أو التباين الفئوي في الجمهور نفسه، من مثقفين، ‏وعمال، وطلبة، وحرفيين، ومزارعين؛ وحتى مع اختلاف الجنسيات، من عرب أو أجانب، فقد تحقق ‏في كل لقاءات الفرقة نوع من التواصل الحميم.

ــ أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

في سياق متصل، يشهد مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في نفس التوقيت، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد ومشاركة ونجوم الفرقة احتفالا بذكرى ميلاد موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب .

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة لروائع الموسيقار الراحل يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى"إليها" أداء الفرقة الموسيقية، مين عذبك، خايف أقول، يا وابور أداء مجدي حرب. إلا أنت، الحب الجميل، حمال الأسية أداء الفنانة سارة مجدي، أغار من قلبي، مضناك، هان الود أداء الفنان كريم زيدان.

وفي الفاصل الثاني من الحفل تقدم الفنانة شمس إبراهيم أغنيات: أيظن، القريب منك بعيد، ساكن قصادي، ثم تشدو الفنانة شروق شريف بأغنيات: سألت عليه، ست الحبايب، مرسال الهوى ويختتم الفنان أيمن مصطفى الحفل برائعة موسيقار الأجيال"من غير ليه".

يذكر أن الموسيقار محمد عبد الوهاب هو أحد أعلام الموسيقى العربية، لقّب بموسيقار الأجيال، وأرتبط أسمه بالأناشيد الوطنية، ولد عبد الوهاب في حي باب الشعرية بالقاهرة فى 13 مارس،وعمل كملحّن ومؤلف موسيقى وكممثل سينمائي. وبدأ حياته الفنية مطرباً بفرقة فوزي الجزايرلي في عام 1917.