الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد استعدادها لإرسال خبراء ومعدات لأوكرانيا

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على استعدادها لإرسال خبراء ومعدات إلى أوكرانيا للمساعدة في ضمان سلامة وأمن منشآتها النووية ومنع مخاطر وقوع حادث خطير يمكن أن يهدد الناس والبيئة.



وقال المدير العام رافائيل ماريانو جروسي في بيان بالفيديو، إنه لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الراهن ، مشددا مرة أخرى على الحاجة الملحة لإبرام إطار متفق عليه من شأنه أن يمكّن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تقديم المساعدة الفنية للتشغيل الآمن للمنشآت النووية الأوكرانية والتي تشمل 15 مفاعلا إضافة إلى موقع تشيرنوبيل.



وأعرب جروسي عن استعداده للسفر على الفور إلى أوكرانيا لإبرام مثل هذا الاتفاق والذي سيشمل تدابير مساعدة ودعم كبيرة بما في ذلك التواجد في الموقع لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مرافق مختلفة في أوكرانيا فضلاً عن تسليم معدات الأمان الحيوية.



وقال المدير العام إن "النتيجة الإيجابية لا تزال بعيدة المنال" وذلك بعد مشاورات مكثفة لعدة أيام مضيفًا أن الحاجة إلى منع وقوع حادث نووي تصبح أكثر إلحاحًا مع كل يوم يمر على الأزمة الراهنة .

من جانبه، أكد سفير أوكرانيا لدى روما ياروسلاف ميلنيك، ضرورة وقف إطلاق النار لضمان سلامة رحلة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى كييف.



وقال ياروسلاف -في تصريح أوردته وكالة آكي الإيطالية - "نكنّ تقديراً عالياً لدور الكرسي الرسولي في حل هذه المأساة وسنفعل كل ما في وسعنا لتنظيم زيارة البابا فرانسيس إلى كييف".



وأضاف: "الأمر لا يعتمد علينا فقط، فنحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار لضمان سلامة رحلة البابا إلى أوكرانيا"، مشددًا على أنه بخلاف ذلك سيكون من الصعب جدًا تنظيم زيارة للبابا فرانسيس.



واختتم تصريحه مذكراً بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستعد للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيجاد حل للأزمة.



وفي السياق، كشف الدبلوماسي الأوكراني عن وصول ما يقرب من 70 ألف لاجئ إلى إيطاليا من أوكرانيا حتى الآن، 92٪ منهم من النساء والأطفال، معربا عن شكره للشعب والحكومة الإيطالية لبذلهم قصارى جهدهم للترحيب بهؤلاء الأشخاص.