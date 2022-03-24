الخميس 24 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الخميس 24 مارس 2022

حظك اليوم
حظك اليوم

قدم موقع "hindustan times"، حظك اليوم الخميس 24 مارس للأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

برج الحمل:

حافظ على روتين منتظم لصحة جيدة، من الناحية المالية، يمكنك أن تكسب عوائد من استثماراتك السابقة، فمن المرجح أن تكون رحلة العمل مثمرة، ويمكنك أن تكون محاطًا بأحبائك اليوم.

 

برج الثور:

من الناحية المهنية، قد تجد نفسك على بوابة صغيرة قوية، حيث لا تدخر جهداً في التفوق، فالتجمع العائلي في المستقبل القريب سيكون مليئًا بالمرح.

 

برج الجوزاء:

سيكون الحفاظ على اللياقة أمرًا سهلاً، حيث تختار تغيير نمط حياتك، ومن الناحية المالية، فمن المحتمل أن يستعيد بعضكم بعض ما فقدوه.

 

برج السرطان:

يمكنك أن تبدأ شيئًا جديدًا للحصول على لياقتك، وقد بدأت الأمور تبدو مشرقة على الصعيد المالي بالنسبة للبعض فمن المحتمل أن يحصل بعضكم على ترقية أو مكافأة مالية.

 

برج الأسد:

من المحتمل أن تكون في ذروة كفاءتك على صعيد العمل، حيث يمكن الحصول على عرض زواج فقد يعبر شخص مقرب عن حبه لك.

 

برج العذراء:

من المحتمل أن تظل بصحة جيدة، بالإضافة إلى الازدهار المالي في عملك، فاليوم مناسب للدخول كطرف باستثمار جديد.

 

 

برج الميزان:

قد يتم إتباع نظام تمرين من قبل البعض للحفاظ على لياقتهم ونشاطهم، حيث يعتبر العمل الوسيلة الفعالة لجني المال بشكل أفضل.

 

برج العقرب:

سيتم الانتهاء من العمل المعلق دون وجود عوائق، سوف تتعامل بكفاءة مع الجوانب المهنية التي تحسن الحالة المادية.

 

برج القوس:

من المحتمل أن تتحسن الصحة العامة، ومن المرجح أن تحقق الاستثمارات السابقة عوائد جيدة، وعاطفيًا من المحتمل أن تجد نفسك فريسة في شباك الحب.

 

برج الجدي:

قد تتطلب بعض المشكلات الصحية اهتمامًا، ومن الناحية المالية سوف تكون على أرضية صلبة وتتجه نحو زيادة الأرباح في عملك.

 

برج الدلو:

سوف تحتاج إلى توخي الحذر بشأن صحتك، ومن المحتمل أن تتفوق على زملائك في العمل والحصول على الترقية المتأخرة.

 

برج الحوت:

يوصى بالعلاج المنزلي لمرض بسيط، ومن المرجح أن تحصل الدعم من قبل شريك حياتك، الأمر الذي يساعد في تحقيق المزيد من النجاحات المالية والإجتماعية.

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