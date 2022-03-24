أعمال الشغب والاحتجاجات تطارد المملكة المتحدة بسبب ارتفاع أسعار الطعام

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن المزارعين يقولون إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحاجة إلى اتخاذ إجراءات طارئة لمكافحة النقص المحتمل في الغذاء وأعمال الشغب وارتفاع الأسعار.



جاء ذلك في الوقت الذي حذر فيه وزير البيئة جورج يوستيس من أن أسعار الدجاج والدواجن سترتفع بنسبة 30 في المائة هذا الصيف.



وكشف أيضًا أن زيت عباد الشمس في المملكة المتحدة على وشك النفاد، في ظل تدمير محصول القمح في أوكرانيا - الملقب بسلة خبز العالم.



وحذرت رئيسة الاتحاد الوطني للمزارعين مينيت باترز من نقص الطماطم والخيار والفلفل لكنها قالت إن الوزراء "نائمين في الهاوية".



وأضافت: "على الحكومة أن تتخذ خطوة جادة إذا كانت ستتجنب كارثة، لان توني بارسونز وبوريس جونسون وريشي سوناك يلقيان بنا في بحر من الديون".



وأكدت الصحيفة ان بوريس جونسون يضغط على ريشي سوناك مع تفاقم أزمة تكاليف المعيشة، وارتفاع اسعار المواد الغذائية والوقود.

وتواجه المملكة المتحدة ازمات كبرى بسبب ارتفاع اسعار الوقود وتوقف امدادات الغاز الروسية، ما تسبب في تفاقم ازمة الطاقة وارتفاع الاسعار بقيمة ٢٠٠ جنيه استرليني، كما تواجه بعض السلع الغذائية ارتفاع كبير في الاسعار ونقص بسبب الحرب الروسية الاوكرانية.

وأبرز هذه المواد هي زيت الطعام والقمح والدقيق، في ظل فشل الحكومة البريطانية في التعامل مع الازمات المتعاقبة وزيادة الاعباء المالية على الاسر البريطانية والفئات الاكثر فقرا.

وتهدد هذه الأزمات حكم جونسون الذي يواجه العديد من الأزمات منها فضيحة بارتيجيت ونظر المحكمة في تعامل جونسون ووزراءه بتطبيق واتساب لارسال خطابات العمل الهامة الرسمية وهو أمر مخالف للقانون والبرتوكول، ما يعني ان جونسون قد يواجه سحب الثقة في حال هدأ الأوضاع في اوكرانيا وانتهت الحرب.