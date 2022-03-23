وزير الشباب والرياضة يفتتح مقرى لبرلمان الشباب وذوى القدرات والهمم بمركز شباب التجمع الأول

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، مقر لبرلمان الشباب وآخر لذوى القدرات والهمم بمركز شباب التجمع الأول برفقة عدد من قيادات الوزارة.

وتوجه الوزير عقب ذلك لتفقد إنشاءات المركز المتنوعة، والتعرف على ما يقدمه من خدمات للنشء والشباب وجميع الأعضاء، وأبرز البرامج والمشروعات المنفذة به.

حضر وزير الشباب والرياضة لقاءً حوارياً مع مجموعة من الشباب والفتيات أعضاء برلمان الشباب نظمته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، وأداره الإعلامى محسن سميكة، كما استمع الوزير إلى عرض من قبل الدكتور عبدالمسيح سمعان الأستاذ بجامعة عين شمس، حول التغيرات المناخية بحضور أحمد عفيفى رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، وكمال عامر رئيس الاتحاد المصرى للتطوع، ومحمد حسن معاون الوزير، وسيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

وفى حواره مع الشباب، أكد الدكتور أشرف صبحى على اهتمام الوزارة ببرلمان الشباب وبرلمان الطلائع لدورهما فى إعداد وصقل مهارات الشباب سياسياً وتثقيفياً ومعرفياً، وتعزيز قدراتهم الفكرية وتوعيتهم بمختلف القضايا والتحديات، وذلك كأحد أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة للنشء والشباب على مستوى محافظات الجمهورية.

تابع الوزير الاهتمام بتكثيف المشروعات والبرامج داخل مراكز الشباب، والعمل على تطويرها من حيث الأداء والإدارة والبنية التحتية بداخلها، منوهاً إلى سياسة الوزارة لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية فى ضوء استراتيجية الوزارة.

وحول البرامج المقدمة لذوى القدرات والهمم، أكد الدكتور أشرف صبحى على التوسع فى البرامج المقدمة لأبناء مصر من ذوى القدرات الخاصة، ودمجهم المجتمعي فى إطار توجيهات القيادة السياسية، والعمل على تلبية رغباتهم المختلفة.