الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق 5 متهمين بالقتل فى المنصورة للمفتى

المشنقة
المشنقة

أحالت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، أوراق 5 متهمين بقتل شخص مع سبق الإصرار والترصد بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة 25 مايو المقبل للنطق بالحكم.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبوالفتوح إبراهيم الحنطور، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسام محمود حشيش، والمستشار عمرو الحسين محمد طه، والمستشار أنس أسامة العبد، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه وعصام محمد الدسوقي، في الجناية رقم 4891 لسنة 2021 جنايات مركز ميت غمر والمقيدة برقم 309 لسنة 2012 كلي جنوب المنصورة.

 

كان المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة قد أحال كلًا من "محمد ع.ا.ع.ا"، و"كرم.أ.ا.ح"، و"أحمد.ص.ا.ع.ر"، و "جميل .س.أ"، وشهرته "بسام"، والسعيد .ص.ع"، وشهرته "رشوان"، و"فارس .ع.ا.ع"، و"بدر.ا.إ.ع" وشهرته نور"، و"مسعد.م.إ.ح"، "وعبدالمعطي.س.ع"، إلى محكمة الجنايات المختصة لأنهم في 22/2/2021 بدائرة مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية، قتلوا يوسف إبراهيم عطا الله، عمدًا مع سبق الإصرار تأهبًا لسرقته.

 

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا جميعًا فيما بينهم وبيتوا النية وعقدوا العزم على تنفيذ مخططهم الإجرامي وأعدوا أسلحة نارية وبيضاء "فرد خرطوش، سنجة، منجل"، وأدوات "أحبال وقعة قماش"، وانتقل المتهمون من الأول إلى السابع إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجد المجني عليه، وما إن ظفروا به حتى قاموا بشد وثاق يديه وقدميه وأطبقوا على فمه وأنفه بقطعة القماش وتعدوا عليه بالضرب قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

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