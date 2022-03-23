بعد شائعة وفاة أحمد حلاوة.. ما هو التأثير النفسي لشائعات الوفاة؟

حالة من الحزن اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر وفاة الفنان أحمد حلاوة.

وعلى الفور نفى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن خبر وفاة حلاوة مجرد شائعة تداولتها الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الفنان أحمد حلاوة تعرض لأزمة صحية حرجة وعلى إثرها تم حجزه بأحد المستشفيات.

وأكد نقيب المهن التمثيلية لـ"الدستور"، أن الحالة الصحية لحلاوة حرجة وتحتاج للدعاء لكنه لم يتوفى مثلما كتب البعض، حيث أعلن الكثير من النجوم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الفنان أحمد حلاوة.

وكان قد أعلن الفنان محمد محمود، وفاة الفنان أحمد حلاوة، عصر اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا، حيث كتب «محمود»، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «إنّا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة».

طبيبة نفسية توضح التأثير النفسي لشائعات الوفاة؟

في هذا الصدد أوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن شائعات الوفاة من الأمور التي تؤثر بالسلب على نفسية الشخص الذي تدور حوله الشائعة.

نوهت استشاري الطب النفسي، أن الاهتزاز النفسي، من المشكلات التي تصيب الأشخاص التي تدور حولهم شائعات الوفاة، وهو عبارة عن حالة عدم التوازن النفسي الذي يؤدي إلى قلة التركيز.

كما أكدت "عبد السلام"، أن شائعة الوفاة من الأمور السيئة التي قد تحدث لشخص ما، فهي تساهم في انعدام الشغف في الحياة للأشخاص الذين تدور حولهم شائعات الوفاة، بالإضافة إلى الدخول في حالة الاكتئاب المزمن.

وأشارت "عبد السلام" إلى أن شائعة الوفاة تساهم في زيادة مستويات التوتر والقلق، والدخول في براثن الاكتئاب والعزلة المجتمعية.

وعن أسرة الشخص الذي تطارده شائعات الوفاة، أكدت استشاري الطب النفسي، أن الحزن يخيم على أفراد الأسرة بشكل كبير بالإضافة إلى إصابتهم باضطراب الهلع، فضلًا عن المشاكل الجسدية مثل ارتفاع السكر المفاجئ والضغط وأحيانًا السكتات الدماغية والنوبات القلبية.