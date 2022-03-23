أكثر من 3.6 ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسى

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من ثلاثة ملايين و600 ألف شخص فروا من أوكرانيا منذ الغزو الروسي، محذرة من أن مصير ملايين آخرين يمكن أن ينقلب رأسا على عقب إذا ما استمرت الحرب المتوصلة منذ قرابة الشهر.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: " إن 3,626,546 شخصا فروا من أوكرانيا، أي بزيادة 69301 عن أرقام الثلاثاء".

وأضافت أنه في المجموع يعتقد أن أكثر من 10 ملايين شخص، أي ما يزيد على ربع عدد السكان في مناطق كانت تحت سيطرة الحكومة قبل الغزو الذي بدأ في 24 فبراير، فروا من ديارهم من بينهم 6,48 ملايين نزحوا في الداخل.

ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق السريع للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، وفق الوكالة الأممية.

وحذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن "ملايين غيرهم ستنقلب حياتهم رأسا على عقب إذا ما استمرت الحرب".

وأشارت إلى أن حوالى 90 بالمئة من الفارين هم نساء وأطفال، فيما الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما يمكن استدعاؤهم للخدمة العسكرية وليس باستطاعتهم المغادرة.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن بين الفارّين أكثر من 1,5 مليون طفل.

ويضاف إلى هؤلاء اللاجئين 186 ألف شخص من دول أخرى، فروا من أوكرانيا بحسب منظمة الهجرة.

قبل الغزو، كان يعيش في أوكرانيا نحو 37 مليون نسمة في المناطق الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، أي باستثناء شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا عام 2014 والمناطق الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا.

- بولندا -

تستضيف بولندا وحدها أكثر من نصف عدد اللاجئين الذين فروا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أي حوالى 6 من كل عشرة لاجئين.

منذ 24 فبراير، دخل 2,144,244 لاجئا إلى بولندا، وفقا لتعداد المفوضية.

وغادر نحو 200 ألف لاجئ بولندا بالقطار إلى دول أخرى، حسبما أعلن مشغل السكك الحديد البولندية الثلاثاء.

والعديد من اللاجئين الذين توجهوا إلى الدول الغربية المحاذية لأوكرانيا، يتابعون طريقهم إلى دول أخرى في فضاء شنغن الأوروبي.

في المقابل غادر نحو 274 ألف شخص بولندا إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب، وفق حرب الحدود.

- رومانيا -

أشارت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إلى أن 555,021 شخصًا لجأوا إلى رومانيا.

وعلى غرار مولدافيا يقرر العديد من اللاجئين متابعة طريقهم.

- مولدافيا -

الحدود المولدافية هي الحدود الأقرب إلى ميناء أوديسا.

استقبلت مولدافيا 371,104 لاجئين، وفقا لإحصاءات مفوضية اللاجئين.

وقال ممثل وكالة اللاجئين في وسط أوروبا ريتشارد شيلينغ إنه "عدد كبير بالنسبة لمولدافيا. يساوي تقريبا 10 بالمئة من تعداد السكان. علينا أن نقدم المساعدة".

بعد وصولهم إلى مولدافيا الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 2,6 مليون نسمة وهي من الأفقر في أوروبا، يواصل قسم من اللاجئين طريقهم إلى رومانيا أو المجر، غالبا للانضمام إلى أفراد من أسرهم.

- المجر -

استقبلت المجر 324,397 لاجئا من أوكرانيا، حسبما أفادت أرقام مفوضية اللاجئين الاثنين.

وتوجد خمسة مراكز حدودية مع أوكرانيا. وحولت الكثير من المدن الحدودية مثل زاهوني المباني العامة إلى مراكز إغاثة، حيث يأتي مدنيون مجريون لتقديم الطعام أو المساعدة.

روسيا -

لجأ حوالي 271,254 شخصا إلى روسيا حتى الآن.

وتشير المفوضية إلى أن 113 ألف شخص عبروا الحدود الروسية، قادمين من منطقتَي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا بين 21 و23 فبراير.

- سلوفاكيا -

عبر حوالى 256,838 شخصا الحدود الأوكرانية مع سلوفاكيا.

- بيلاروس -

استقبلت بيلاروس 4938 شخصا حتى هذا التعداد.

- طريقة التعداد-

حذفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القسم المتعلق بالدول الأوروبية الأخرى.

وتوضح أن بالنسبة إلى البلدان المتاخمة لأوكرانيا والتي تعد جزءا من منطقة شنغن (المجر وبولندا وسلوفاكيا)، فإن الأرقام التي قدمها المفوض السامي هي لأشخاص عبروا الحدود ودخلوا البلاد.

وتقدر المفوضية أن "عددا كبيرا من الناس واصلوا طريقهم إلى دول أخرى".

إلى ذلك، تشير إلى أنها لا تحتسب مواطني البلدان المجاورة الذين يغادرون أوكرانيا للعودة إلى ديارهم.