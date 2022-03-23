الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين: الاتفاق مع «التنمية المحلية» على إقامة معارض دائمة بالمحافظات

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية لوزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، على إقامة معارض دائمة طوال العام بجميع المحافظات، لافتًا إلى أن الانطلاق سيكون من محافظة الجيزة بتخفيضات تصل لـ30%.

أضاف المصيلحي خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش افتتاح معرض أهلاً رمضان بشارع فيصل، أن هذا المعرض نتاج تعاون ما بين وزارتي التموين والتنمية المحلية ومحافظة الجيزة والغرفة التجارية، مشيدًا بتجهيز المكان بشكل لائق لاستقبال زوار المعرض.

وأوضح الوزير أن المنتجات المعروضة تباع بأسعار اقل من الجملة، كما أنها أقل من الماضي، وهذا مجهود من الشركات العارضة، لافتًا إلى أن السلع المعروضة ذات جودة عالية سواء اللحوم أو الدواجن أو كافة المنتجات الأخرى من دقيق أو سمن أو زيوت وكذلك ياميش رمضان، لافتًا إلى أن هناك زبيب وياميش مصري بأسعار مناسبة للمواطن.

ووجه المصيلحى الشكر إلى الشركات العارضة سوء كانت تلك التابعة للقطاع الحكومي أو الخاص، وأيضًا الغرف التجارية، مؤكدا أن كثيرا من التجار مستعدين لمد أيديهم لخفض الأسعار.

وأكد وزير التموين أن الجميع في الدولة تعمل جاهدة في الحفاظ على مستوى الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك توفر في السلع الغذائية ومحافظين على الاحتياطي الاستراتيجي.

وزير التنمية المحلية محافظة الجيزة وزير التموين التجارة الداخلية اللواء محمود شعراوي الغرفة التجارية الغرف التجارية التنمية المحلية علي المصيلحي السلع الغذائية

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على هامش الأزمة

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