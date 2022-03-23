زيارة رعوية وسيامة شمامسة بكنيسة مشطا فى إيبارشية طما

صلى الأنبا إسحق أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما وتوابعها، اليوم الأربعاء، من الأسبوع الرابع بالصوم المقدس، القداس الإلهي، بكنيسة الشهيد أبادير وأيرائي أخته - قرية مشطا، حيث شارك الصلوات الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وشعب الكنيسة.

وألقى أسقف طما عقب قراءة الإنجيل المقدس، كلمة روحية علي الشعب بعنوان "أتبعني"، بحضور كهنة وشمامسة الإيبارشية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي السياق نفسه تمت عقب صلاة الصلح، رسامة ٤٠ من أبناء كنيسة الآباء الرسل بساحل طما الغربي وكنيسة الشهيد أبادير وأيرائي أخته بمشطا، شمامسة منهم ٣٢ في رتبة الأغنسطس و٨ في رتبة الإيبدياكون.