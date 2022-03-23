جلسة صلح تنهى خلافات الثأر بين قبيلتين فى بلقاس

نجحت جهود العواقل وشيوخ العائلات بالتنسيق مع أجهزة الأمن في عقد جلسة صلح بين قبيلتي الدواغرة والجعليين بعد خصومة ثأرية استمرت 6 أعوام نتيجة مصرع شخصين من العائلتين فى اشتباكات حدثت فى السابق، بعزبة إصلاح الغيط بمنطقة حفير شهاب الدين التابعة لمركز بلقاس محافظة الدقهلية.

كانت الأزمة قد بدأت عام 2016 بين العائلتين نتيجة مشاجرة قتل فيها شخص من قبيلة الجعليين وتم تسليم المتهمين من قبيلة الدواغرة للعدالة واتخاذ الإجراءات القانونية.

واستمر الخلاف أكثر من 6 أعوام وهو ما دعا الحكماء من القبيلتين لإنهاء الأزمة قبل تصاعدها، وتم عقد جلسة بين البدراوي سلمان من قبيلة الدواغرة، والسيد أبو سالم من قبيلة الجغليين والتقوا بمدينة جمصة وتم التنسيق تحت رعاية القيادات الأمنية بمديرية أمن الدقهلية والاتفاق على الصلح وأقيمت جلسة أول يوم الإثنين الماضي بقرية 17 حفير شهاب الدين على مأدبة غداء بين القبيلتين والاتفاق على أن يكون اليوم الأربعاء استكمال الصلح وجبر الخاطر وإنهاء الخصومة بشكل نهائي بين القبيلتين.

بدأت مراسم الصلح بالسلام واللقاء بين القبيلتين وتقديم مأدبة غداء للقبيلة التي حضرت وكل القبائل العربية المشاركة من ربوع مصر لإنهاء الخلاف والخصومة وبدء حياة آمنة جديدة.