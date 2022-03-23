الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومى لحقوق الإنسان» يعقد اجتماعه التنسيقى الأول مع ممثلى الوزارات (صور)

اجتماع المجلس القومي
اجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان

نظمت لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الاجتماع التنسيقي الأول مع ممثلي قطاعات حقوق الإنسان بالوزارات  لمناقشة سبل التعاون لإعداد وتنفيذ برامج التثقيف والتوعية بحقوق الإنسان، والاتفاق على أدوات التنفيذ بمقر المجلس بالتجمع الخامس.  

عقد الاجتماع برئاسة السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس، وعبد الجواد أحمد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وشارك  فى الاجتماع 17  من ممثلى قطاعات ووحدات حقوق الإنسان بوزارات «الداخلية - العدل - النيابة العامة - التخطيط والتنمية الاقتصادية - التضامن الإجتماعى - البيئة - الشباب والرياضة - والأوقاف - وزارة التعاون الدولى  - التربية والتعليم -  الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة - الهيئة العامة للاستعلامات». 

وافتتح اللقاء السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس بالترحيب بالحضور، والحديث عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها أحد أهم الإنجازات فى مجال حقوق الإنسان وعن دور المجلس فى متابعتها وتنفيذها، كما أكد ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين كافة أصحاب المصلحة سواء على المستوى الرسمى وغير الرسمى فى سبيل تعزيز وحماية  حقوق الإنسان من خلال متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ، وأهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر  2030" ، والإشادة بالدور الذي يقوم به الحضور كممثلين عن وحدات قطاع حقوق الإنسان بالوزارات فى الدولة.

وتناول الاجتماع عرض خطة الحملة القومية لنشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية والتى يعتزم المجلس إطلاقها خلال «2022-2023»، وأوجه التعاون والتنسيق المستقبلية.

كما قام المشاركون بعرض التجارب الخاصة بالتعامل مع حقوق الإنسان من خلال قطاعات حقوق الإنسان بمؤسساتهم ، لاسيما فيما يتعلق  بنشر ثقافة حقوق الإنسان. 

وأوصى المشاركون بضرورة الاستفادة من الجهود والموارد المجتمعية من أجل رفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان مع وضع خطة عمل  يشارك فيها كافة الجهات المعنية، وتسهم فى دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

الشباب والرياضة حقوق الانسان رؤية مصر 2030 التنمية المستدامة مصر 2030 الحملة القومية المجلس القومي لحقوق الإنسان

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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