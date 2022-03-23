الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حسام الجريدلى يطرح «مصر الأمان» فى عيد تحرير سيناء

حسام الجريدلي ومحمد
حسام الجريدلي ومحمد رمضان

يقف المطرب حسام الجريدلي، على تحضيرات أغنية وطنية جديدة بعنوان "مصر الأمان" المقرر طرحها في أبريل المقبل بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

أغنية "مصر الأمان" من كلمات الشاعر بهاء صلاح، ألحان حسام الجريدلي، توزيع موسيقى مجدي علي، وجار تنفيذها خلال الفترة الحالية في أحد الاستوديوهات الخاصة، وتسجيل الآلات الموسيقية.

وسيطرح حسام الجريدلي أغنية "مصر الأمان" على طريقة الفيديو بمصاحبة لقطات لعدد من المناطق في مصر توضح جمال وتاريخ البلد العظيم، وتطرح على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

من جهة أخرى، يلحن حسام الجريدلي، أغنية جديدة للفنان محمد رمضان، سيكشف عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن حسام الجريدلي، من أبناء دار الأوبرا المصرية وشارك في كورال أطفال الأوبرا مع المايسترو سليم سحاب، وطرح عددا من الأغاني المنفردة منها: «بعيونك»، «كتبتلي»، و«انتي نور يا أمي».

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الطبقة الوسطى

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