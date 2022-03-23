الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 6 أطنان سمك غير صالح للاستهلاك الآدمي بأبو حمص

الحملة
الحملة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة وسلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية والمتابعة الميدانية والتفتيش المستمر على المخابز والأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المصانع والمخازن والثلاجات وكافة الأنشطة التموينية للتأكد من جودة السلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات.

واستمراراً لسلسلة الحملات التى تنفذها مديرية التموين بقيادة المحاسب مجدى الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين، تم ضبط ٦ أطنان سمك غير صالح للاستهلاك الآدمي بإحدى الثلاجات خلال حملة مكبرة بابو حمص وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على  تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجارى لضبط السلع مجهولة المصدر و منتهية الصلاحية ، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. 

وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية مكثفة على الأسواق أسفرت عن ضبط ١٠ طن أسمدة زراعية  مجهولة المصدر و ١٠٠ عبوة بويات منتهية الصلاحية بمركز كفر الدوار 

كما تم تحرير ١٠ محاضر لمخابز سياحية لعدم  الإعلان عن وزن وسعر المخبوزات بمركز ايتاى البارود.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من ناحية أخرى أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه سيتم الاستمرار في تكثيف الحملات المكبرة بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة من أجل المساهمة في الحد من التلاعب بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى.

البحيرة مباحث التموين المواطنين التجارة الداخلية منتهية الصلاحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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