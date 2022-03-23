محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير دولة كندا وممثلة الأمم المتحدة التعاون المشترك

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، لويس دوماس سفير دولة كندا في القاهرة، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل توطيد وتعزيز التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة.

رحب الشريف بجميع الحضور على أرض الإسكندرية.

وأكد حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات لدعم رائدات الأعمال في الإسكندرية وخاصة من ذوي الهمم، مشيراً إلى أنه على تواصل دائم وبشكل أسبوعي مع ذوي الهمم في الإسكندرية.

وناقش المحافظ مع الحضور برنامج الأمم المتحدة "رابحة" والذي يدعم النساء في 7 محافظات في مصر وعلي رأسهم محافظة الإسكندرية.

من جانبه؛ قدم السفير الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، وأشاد بالعدد الكبير من رائدات الأعمال في مدينة الإسكندرية وخاصة في مجال ICT (تكنولوجيا المعلومات).

وبدورها؛ أشادت كريستين عرب بالدعم الذي تقدمه محافظة الإسكندرية لرائدات الأعمال من النساء وخاصة من ذوي الهمم.