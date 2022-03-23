الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«العادات الشعبية» آخر إصدارات الراحل سميح شعلان

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.هيثم الحاج علي، في سلسلة الثقافة الشعبية كتاب، للراحل د.سميح شعلان، الذي وافته المنية أمس، والكتاب بعنوان "مدخل لدراسة العادات الشعبية.. أسس نظرية ودراسات ميدانية».

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب وعدة فصول، يتناول الباب الأول موضوعات المأثورات الشعبية وتحديد ملامحها وتعريفاتها.

أما الباب الثاني فقد اهتم بالعادات الشعبية بين المفهوم والاتجاهات المنهجية، والقضايا النظرية، وهو طرح مؤسس لفهم العادات من خلال التعاريف المختلفة لها، كما يعرض هذا الباب في فصوله للمناهج العلمية الحديثة التي استعان بها باحثو هذا المجال لتسير وجهتهم وتحدد اتجاههم.

والباب الثالث يعرض تصور الراحل عن الموضوعات الرئيسية والفرعية للعادات الشعبية، كما يتضمن الكتاب عرض لدراسات ميدانية أجراها الراحل د.سميح شعلان، في مجتمعات مصرية مختلفة وفي موضوعات تثبت شدة العلاقات بين العادات الشعبية وغيرها من موضوعات علم الفولكلور.

الدكتور سميح شعلان حصل على ليسانس الآثار من جامعة القاهرة عام 1977، واستكمل دراسته بالمعهد العالي للفنون الشعبية حتى حصل على درجة الدكتوراة في فلسفة الفنون الشعبية تخصص العادات والتقاليد الشعبية عام 1997.

وشارك في مناقشة العشرات من الدراسات والرسائل العلمية بالجامعات والمعاهد المصرية، وله العديد من المؤلفات في الفنون الشعبية منها "الموت في المأثورات الشعبية"، "دراسات في علم الفولكلور بالمشاركة مع الدكتور محمد الجوهري وآخرون"، "الخبز في المأثورات الشعبية، دراسة في "الأطالس الفلكلورية" وغيرها، شارك في عضوية العديد من اللجان المتخصصة في الفنون الشعبية في مصر والبلدان العربية والمنظمات الدولية.

وحصل شعلان، على دروع وشهادات تقدير من مؤسسات تعليمية بمصر ومختلف الدول العربية منها وزارة الثقافة بالجمهورية اللبنانية، درع جامعة المنصورة، وغيرها من الدروع من أكثر من دولة عربية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج علي سلسلة الثقافة الشعبية كتاب سميح شعلان مدخل لدراسة العادات الشعبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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