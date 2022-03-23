الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس مشروعات البرلمان: اللجنة حريصة على إزالة أي معوقات تواجه قطاع المشروعات

النائب محمد كمال
النائب محمد كمال مرعي

قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على إزالة أي معوقات تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد صدور القانون رقم 152 لسنة 2020 وذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية. 

وأكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكبر داعم للاقتصاد الوطني لذا لا بد من دعمها بكافة الأشكال لتحقيق فلسفة القانون، مؤكدا أن القيادة السياسية حريصة على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

جاء ذلك على هامش الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة لمحافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة،  للوقوف على المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومدى تفعيل القانون 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.                 

ويلتقي الوفد البرلمانى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ، ومجموعة من المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وسيتم منح رخص تقنين الأوضاع لعدد من المشروعات الصغيرة ،وحل المعوقات التي تقابل تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020.

وكذلك زيارة محافظة الإسكندرية ويتفقد الوفد مجمع الصناعي بمرغم وزيارة المنطقة الصناعية ببرج العرب وعدد من المشروعات الصغيرة بالمحافظة ، ثم لقاء محافظ الاسكندريه، وتختم اللجنة زيارتها الميدانية بزيارة محافظة البحيرة وزيارة المنطقة الصناعية بالطرانة بحوش عيسي وزيارة منطقة فرهاش وتفقد المجمع التعاوني الحرفي بحوش عيسي وتفقد المجمع السكني التعاوني ومعرض الصناعات المتوسطة والصغيرة، وزيارة المنطقة الصناعية بوادي النطرون.

ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، سيد سلطان عضو اللجنة وعضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والنواب رحاب موسى وغادة الضبع ومني عبد الله وطارق السيد وهالة ابو السعد وكيلة اللجنة، ومصطفي المختار أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب.

طارق السيد الفيوم تنسيق لجنة محافظ الإسكندرية محافظ الله

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الطبقة الوسطى

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