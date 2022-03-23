الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تجميد احتياطات روسيا من الذهب.. أبرز الدول التي سبقتها

بوتين
بوتين

قالت وسائل إعلام أمريكية اليوم الأربعاء، إن أعضاء في مجلس الشيوخ يسعون لتجميد احتياطات روسيا من الذهب، من باب العقوبات عليها إثر غزوها لأوكرانيا.

ولكن لم تكن روسيا الدول الوحيدة التي تعرضت لتجميد احتياطها من الذهب وترصد “الدستور” في التقرير التالي أبرزها:

تجميد احتياطات روسيا من الذهب 

أفادت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية أن هناك مساعي أمريكية من داخل مجلس الشيوخ بتجميد احتياطات روسيا من الذهب، وتعد روسيا خامس أكبر مالك للذهب على مستوى العالم، وفقاً لبيانات من صندوق النقد الدولي، كما كان لدى روسيا أكثر من 2000 طن من الذهب في نهاية ديسمبر.

وقال البنك المركزي الروسي، في بيان، إنه سيبدأ في شراء الذهب مرة أخرى في سوق المعادن النفيسة المحلية.

وسبق وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في وقت سابق، إن مكونات الاحتياطي الروسي البالغة قيمته 630 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، ومكون من أصول وودائع مقاومة بالعملات الرئيسية في العالم "الدولار واليورو والجنيه الإسترليني واليوان"، بالإضافة إلى ما يقرب من 2300 طن من الذهب.

تجميد احتياطات إيران من الذهب

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية وعددًا من الدول الأوروبية عددا من العقوبات على إيران، حيث فرضت الولايات المتحدة أول عقوبة على إيران في نوفمبر 1979 وذلك بعد أحداث احتجاز رهائن أمريكيين في السفارة الأمريكية في طهران.

وبموجب العقوبات الأمريكية، جمدت واشنطن ما يقرب من 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية، منها ودائع بنكية وذهب.

تجميد ذهب فنزويلا 

تحاول حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس  مادورو، من خلال البنك المركزي الفنزويلي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات دون جدوى استعادة 31 طنًا من الذهب من الاحتياطي الوطني، بقيمة تتجاوز مليار دولار، كانت مخزنة في خزائن البنك من إنجلترا.

وسبق ونظرت المحكمة العليا في بريطانيا دعوى تطالب بنك إنجلترا بالإفراج عن كميات من الذهب قيمتها مليار دولار لصالح بنك فنزويلا الخاضع لسيطرة الرئيس نيكولاس مادورو حيث أن الحكومة البريطانية لا تعترف بشرعية حكومة مادورو وتعترف بزعيم المعارضة المناوئ له خوان جويدو باعتباره الرئيس الشرعي لفنزويلا.

وأرجأ بنك إنجلترا المركزي منذ 2018 تحويل 31 طنًا من الذهب الفنزويلي المحتفظ به هناك إلى مادورو.

 

وسائل اعلام أمريكية أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مجلس الشيوخ احتياطات روسيا احتياطات روسيا من الذهب

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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