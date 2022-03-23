رفع 515 طن قمامة و10 أطنان أتربة بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة والطين الناتج عن الأمطار بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة.

وقال مختار، إنه تم رفع 515 طن قمامة و10 أطنان أتربة وطين بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بمدينة بالمنطقة المركزية وذلك على مدار يومين.

وأوضح نادر محي الدين، رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، أن الحملات شملت جميع القطاعات المركزية وكذا كوبري شرنقاش حيث تم من خلالها رفع القمامة ورفع أتربة والطين، إضافة إلى التشجير وأعمال صيانة الكهرباء وغسيل للأرصفة، مضيفًا أن الحملات شملت شوارع الجيش والجمهورية والمشاية والثانوية والترعة وامتداد جيهان والجلاء وعبد السلام عارف ومبارك وسندوب والمجزر.

كما استخدمت الحملات سيارات الدليفري الصغيرة في أعمال كنس موسعة بشارع المشاية والجمهورية وبورسعيد كما تم أيضًا استمرار الخدمة الأساسية لها للمواطنين بالشوارع الضيقة، حيث تم مرور سيارات الدليفري الخاصة بالجمع المنزلي على عدد 22 شارع جانبي من تفريعات الجلاء، كما تم زراعة نباتات بالجزيرة الوسطى بشارع الجيش وأمام تمثال رمسيس وتم أيضًا غسيل الأرصفة والجزر الوسطى بشارع بورسعيد وأمام دار ابن لقمان كما شملت الحملات أعلى كوبري المرور وكوبري شرنقاش.

كما تم مراجعة الخلايا والأعمدة وتدعيم الإنارة ورفع كفاءة الأعمدة وتأمين الأسلاك الكهربائية بشارع حسين بك وشارع صيام منطقة ميت حدر وشارع قناة السويس.

وقال إن الحملات شارك فيها عدد 82 معدة نظافة ما بين 5 و10 و20 طن وثلاث لودرات و4 بوكت زاحف 4 سيارات دليفري الخدمة المجانية وعدد 2 سيارة كهربائية ويستمر العمل على مدار 4 ورديات حيث يمتد حتى صباح اليوم التالي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية، حرصًا على المظهر الحضاري للمدينة توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.