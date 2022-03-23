«القومي للمرأة»: استخراج البطاقة «مليون» للسيدات الأولى بالرعاية

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بأن مصر تحتفل اليوم باستخراج البطاقة رقم مليون للسيدات الأولى بالرعاية.

وقالت مرسي، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، لأول مرة في تاريخ مصر أصبح لدينا قاضيات في مجلس الدولة والنيابة العامة، مؤكدة أن الإرادة السياسية داعمة دائما ومشجعة للمرأة المصرية.

وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس يعمل في برنامجين حياة كريمة وتنمية الأسرة، بتنسيق مستمر مع الحكومة، وتم إطلاق برامج لتدوير المخلفات، وتعزيز الخدمات التسويقية، وتطوير الحرف التراثية.

وأشارت مرسي إلى أن المجلس القومي للمرأة، توسع في افتتاح وحدات الحماية والاستجابة الطبية، وما وصلت إليه المرأة مصدر فخر للدولة المصرية، موجهة رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي: سيادة الرئيس عاهدت ووفيت.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها بتواجد قيادات نسائية سياسية وبوجود شابات وشباب من كافة جامعات مصر، مشيدة بمشروعاتهم الرائعة وخاصة المشروعات الخاصة بالبيئة، مؤكدة أن تواصلهم مع القيادات، يفتح نطاق مختلف لأحلامهم.