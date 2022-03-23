الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مرسي: سيذكر التاريخ أن الرئيس السيسي من هدم الأبواب الحديدية أمام المرأة المصرية

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

رحبت  رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، قائلة: «سيادة الرئيس رزقنا إنسانيتك ولك كل التحية والتقدير».

ووجهت مري التحية للرئيس السيسي، قائلة: «سوف يذكر التاريخ أن الرئيس السيسي من هدم الأبواب الحديدية أمام المرأة المصرية لتولى مناصب في كافة مناحى الحياة».

جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، بعنوان «المرأة المصرية مفتاح الحياة».

وذلك بحضور السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة.

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الطبقة الوسطى

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