الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

البورصة
البورصة

أدت عمليات جني الأرباح، إلى تباين أداء مؤشرات البورصة، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت المؤشرات الثانوية، فيما تراجعت نظيرتها الرئيسية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 11638 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2005 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 14089 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 4580 نقطة.

 فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1994 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 3011 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لعدد 151.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.5 مليار جنيه. 

من ناحية اخرى ، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية 2.35 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، برايم القابضة للاستثمارات المالية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 770 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، 57296 سهم، على التوالي، وباعت إدارة لشركة الأخيرة 40 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن 250 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 1.3 مليون سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، آسيك للتعدين-أسكوم، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، مجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء الأولى عدد 500 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 100 ألف سهم خزينة، تمثل 0.18% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة عدد 211 ألف سهم خزينة، شراء الرابعة 1.6 مليون سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 2.6 مليار جنيه مقبل 2.2 مليار جنيه في العام السابق، في حين سجلت صافي ربح خلال عام 2021 بلغ 1.5 مليار جنيه (681.1 مليون جنيه بعد استبعاد حقوق الأقلية) مقابل صافي ربح في العام السابق بلغ 619.9 مليون جنيه (476.6 مليون جنيه بعد استبعاد حقوق الأقلية).

ووافق مجلس إدارة شركة سي أي كبيتال، على شراء الشركة لكامل أسهم شركة مصر كابيتال في أسهم رأسمال شركة مصر كابيتال للوساطة في السندات، والبالغ عددها 99990 تمثل نسبة 99.99% من أسهمها، وكذلك شراء كامل أسهم شركة مصر كابيتال وعددها 12500 سهم في أسهم رأسمال شركة لايت هاوس للاستثمار التعليمي، والتي تمثل نسبة 25% من أسهمها.

وحققت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، إيرادات النشاط بلغت 2.1 مليار جنيه في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021 مقابل 1.164 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020، وحققت الشركة خسائر بلغت 11.9 مليون جنيه مقابل صافي ربح 243 مليون جنيه.

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وائل لطفي

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