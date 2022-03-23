الأربعاء 23 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

اليوم.. "ورشة القراءة ونقد السرد" علي طاولة مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية

مركز الجزويت الثقافي
مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية

تحت عنوان "ورشة القراءة ونقد السرد"، تعقد في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، لقاء مفتوح حول قراءة الأعمال الأدبية، بمشاركة كلا من، الكاتب أحمد إبراهيم، والناقدة دكتورة عبير خالد يحيى، الناقد الدكتور أحمد محمود فرح.

تهدف ورشة القراءة ونقد السرد، إلي إلقاء الضوء كيفية قراءة الأعمال الأدبية، بمعرفة نظريات الأنواع الأدبية، ونظريات الدراما وتطورها، ومدارس النقد القديمة، وتطورها. المذهب الكلاسيكي، مفهوم السرد، اللغة واللسانيات، نظرية الأجناس الأدبية، المذهب الرومانسي، الرواية، القصة القصيرة جدا، المذهب الطبيعي، مكونات النص، المكان السردي، المذهب الواقعي، زمن السرد، الحبكة.

تتوجه الورشة للمهتمين بقراءة النصوص الأدبية، وكتاب القصة والرواية، والمهتمين بالنقد الأدبي خاصة في مجال السرد.

يذكر أن الكاتب أحمد إبراهيم: تخرج من المعهد العالي للتذوق والنقد الفني 1974، مخرج بالتربية المسرحية بوزارة التربية والتعليم المصرية والسعودية، له أكثر من 15 كتاباً في مجالات المسرح والإعلام والرواية والقصة القصيرة.

والناقد الدكتور أحمد محمود فرح: شاعر وناقد متخصص في علم السرد، وباحث في علم الأساطير. أصدر كتاب "البنية السردية في النص العجائبي.. دراسة في القص العربي" عام 2016، وكتاب "مستويات السرد وأشكاله في روايات محمد جبريل" عام 2018، وديوان "الفائض من جحر ابن آوى عام 2018.

والناقدة دكتورة عبير خالد يحيي، سورية تعيش بالإسكندرية، من كتاباتها: الذرائعية في التطبيق (آلية نقدية عربية 2017، الذرائعية وسيادة الأجناس الأدبية، أصدرت عدة مجموعات قصصية منها: لملمات 2016، ليلة نام فيها الأرق 2019، رسائل من ماض مهجور.

ــ عرض فيلم "حواديت إيكنجي مريوط" للمخرجة مروة الشرقاوي
في سياق متصل، يقيم مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية أيضا، في السابعة من مساء غد الخميس، احتفالية حلقة أمكنة - 6 " إيكنجي مريوط - سيرة ضاحية"، وتتضمن الاحتفالية معرض صور فوتوغرافية عن الحياة في إيكنجي مريوط، بجانب صدور كتاب "إيكنجي مريوط- سيرة ضاحية" للكاتب علاء خالد، وعرض الفيلم التسجيلي، "حواديت إيكنجي مريوط" للمخرجة مروة الشرقاوي.

"تقوم فكرة حلقة أمكنة "إيكنجي مريوط - سيرة ضاحية"، كما يظهر من عنوانها، هو محاولة كتابة سيرة لضاحية "إيكنجي مريوط" التي تقع غرب الإسكندرية، بجوار كل من مدينة برج العرب، وحي العامرية، وما طرأ عليها من تحولات، في أشكال العيش، والسكن، في العقود الأخيرة، والتي تطرح بدورها أشكالًا جديدة من التفكير والممارسات اليومية والخيال.

يعود تاريخ هذه الضاحية، إلى زمن الرومان، كانت وقتها أرضا جيدة يزرع فيها القمح والشعير، بجانب العنب، لعمل النبيذ الذي اشتهرت به المنطقة، ثم استوطنتها القبائل العربية التي جاءت مع الفتح الإسلامي، ويطلق عليها اسم قبائل "أولاد علي"، بكل فروعها وبطونها.

بدأت الضاحية في الظهور في ذاكرة القرن العشرين بعد أن اتخذها الأجانب الذين يعيشون في الإسكندرية، مكانًا للاستجمام والراحة، بسبب هدوئها وجوها الصحراوي الجاف، وبدأت تتكون نواة مجتمع لهم هناك، من أشهر منتجعاتها التي كان سببا في جذب السياح إليها، للاستجمام، فندق "ديزرت هوم"، والذي يعود لمالك سويسري بناه عام 1936.
 

ورشة القراءة ونقد السرد مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية حواديت إيكنجي مريوط سيرة مكان الكاتب علاء خالد

مواد متعلقة

ننشر توصيات مؤتمر المشترك الثقافي بين مصر وتونس.. الواقع والآمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

الأكثر قراءة

بعد بيان «عبدالهادى».. محمد الباز يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس «كتاب مصر»

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

انخفاض سعر الذهب 10 جنيهات فى ختام تعاملات اليوم

جدول زيادة المعاشات من 2014 إلى 2022

سعر طن الحديد اليوم للمستهلك في الأسواق 22-3-2022

تعطيل الدراسة فى الإسكندرية غدًا لسوء الأحوال الجوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

مصر تاج علي رؤوس المصريين يرونه غير المصريين

جلال حمام

الشيطان يكمن في التفاصيل الأمريكية

حسين دعسة

انتخابات الأردن تنجح في اختيار مجالس البلديات والمحافظات.. وإدارة محلية للمستقبل

إيمان مرسى

تغيير المسار الوظيفى ضرورة أم رفاهية؟

إبراهيم داود

فى محبة الصعاليك

محمد القصبي

تعليقًا على ما قاله هشام عطوة: نعم.. مؤتمراتنا الثقافية فرح العمدة!!!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

الحسين عبدالرازق

أي كلام والسلام!

صور

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات في إسرائيل احتجاجًا على وقوع عملية بئر السبع

قمة شرم الشيخ.. ما الملفات التى ناقشها السيسى وبينيت وبن زايد؟

«التعاون الإسلامى»: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يملى ضرورة تعزيز العمل