الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الصحة

دراسة: نقص فيتامين «ج» قد يسبب ضعف الإدراك لدى كبار السن

كبار السن
كبار السن

كشف باحثون في كلية الطب جامعة "فليندرز" في أستراليا، أن ضعف الإدراك بين كبار السن يمكن أن يكون نتيجة نقص مستويات فيتامين "ج".

وتمهد النتائج التي توصل إليها الباحثون، ونُشِرَت في عدد مارس من مجلة "مضادات الأكسدة" الطبية، لتطوير علاج محتمل لحالات ضعف الإدراك.

وأظهرت دراسة سابقة، أن فيتامين "ج" يلعب دورًا مهمًا في وظائف الدماغ، فقد وجدت أن نقص فيتامين "ج" قد يكون مرتبطًا بضعف الإدراك، ونوبات الاكتئاب والارتباك.

وفي الدراسة الحالية، نظر الباحثون في حالة 160 مريضًا تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، وقاموا بتقييم وظائفهم الإدراكية ومستويات فيتامين "ج "؛ وتم التوصل إلى أن إجمالي 91 مريضًا (56.9%) يعانون من ضعف إدراكي، بينما وجد أن 42 مريضًا (26.3%) يعانون من نقص فيتامين "ج" بمستوى أقل من 11 ميكرومول/لتر.

كما كشفت دراسة  أخري لباحثين بكلية الطب جامعة واشنطن، عن تناول المكملات الخاصة بفيتامين (د) في حالة الضرورة القصوى فقط، وهم الأشخاص الذين يعيشون في طقس شديد البرودة، ولا تصلهم آشعة الشمس.

وأكد الباحثون، أن الأطعمة تعد مصدرًا للعناصر الغذائية الأساسية، ولكن في بعض الأحيان، قد تحتاج إلى جرعة إضافية من فيتامين (د)، محذرين من أن زيادة هذا الفيتامين في الجسم يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الصحية.

وتناول الباحثون العلامات التي تفيد بضرورة التوقف عن تناول المكملات؛ لاسيما وأن فيتامين (د) يسمح للجسم بامتصاص الكالسيوم، وهو أمر مهم لبناء عظام قوية وصحية، ولكن زيادته يمكن أن تؤدي إلى حالة فرط كالسيوم الدم، والتي تشير إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، وتسبب أعراض مزعجة وخطيرة.

وأشار الباحثون إلى أنه عندما يتجاوز الكالسيوم المستوى الطبيعي، يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء والضعف وكثرة التبول، ويصبح من الصعب على الهرمونات أن تربط العناصر الغذائية معًا بالعظام، ما قد يؤدي إلى آلام أو آلام في العظام، وزيادة خطر حدوث كسور وإصابات في العظام، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يتسبب في بعض التغييرات في الموقف، ويمكن أن يؤدي فرط كالسيوم الدم الناتج عن تسمم فيتامين (د) إلى مضاعفات الكلى، كما يمكن أن تضر المستويات المرتفعة من مستويات الكالسيوم في الدم أيضًا بقدرة العضو على تركيز البول، ما يؤدي إلى التبول بكميات كبيرة بشكل غير معتاد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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