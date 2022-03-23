الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كييف: الموالون لروسيا يوقفون قافلة إنسانية قرب ماريوبول

إيرينا فيريشتشوك
إيرينا فيريشتشوك

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، اليوم الثلاثاء، إن الانفصاليين الموالين لروسيا أوقفوا قافلة إنسانية على مسافة ليست ببعيدة عن مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية المحاصرة.

وأضافت فيريشتشوك في تصريحات بثها التلفزيون الأوكراني، أن مقاتلين من جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد أخذوا العديد من عمال الدفاع المدني الأوكراني كـ"رهائن" في مانهوش، على بعد 10 كيلومتر غرب ماريوبول.

وأضافت المسؤولة الأوكرانية أن الأشخاص المحتجزين كانوا يقودون حافلات كان من المفترض أنها تقل مدنيين من ماريوبول.

يشار إلى أن طريق الفرار الآمن كان قد تم الاتفاق عليه مع منظمة الصليب الأحمر الدولي.

وينتظر أكثر من 100 آلف شخص تنفيذ عمليات الإجلاء من المدينة المطلة على بحر أزوف،  والتي يزداد الوضع بها خطورة وسط الهجمات الروسية المستمرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم إجلاء أكثر من 68 ألف مدني من ماريوبول الواقعة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا دون مساعدة كييف.

وتابعت الوزارة أن هؤلاء الأشخاص الآن "في أمان كامل تحت حماية روسيا الاتحادية".

 

 

ماريوبول ​أوكرانيا الانفصاليون قافلة انسانية إيرينا فيريشتشوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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