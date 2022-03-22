إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص واخرى نقل بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي وجاري تقديم الإسعافات الطبية لهم وتحرير محضر بالواقعة.

كان قد تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص بالكيلو 108 أسفل الكوبري الإقليمي بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون ووجود مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين مستشفى وادي النطرون التخصصي للعلاج.

وتبين لمأمور مركز شرطة وادي النطرون إصابة كلا من "أحمد .ع" ١٩ سنة ومقيم وادي النطرون و"منى ع" ٤٠ سنة و"غادة ج" ٣٨ سنة و"سامح ع" ١١ سنة و"يوسف س" ٢١ سنة و"ياسمين ش"٣٦ سنة و"أحمد ح" ١٧ سنة وجميعهم يقيمون بمركز وادي النطرون.