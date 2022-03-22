الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص واخرى نقل بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي وجاري تقديم الإسعافات الطبية لهم وتحرير محضر بالواقعة.

كان قد تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة  يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة  نقل وسيارة ميكروباص  بالكيلو 108 أسفل الكوبري الإقليمي  بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون ووجود مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين مستشفى وادي النطرون التخصصي للعلاج.

وتبين لمأمور مركز شرطة وادي النطرون إصابة كلا من "أحمد .ع" ١٩ سنة ومقيم وادي النطرون و"منى ع" ٤٠ سنة و"غادة ج" ٣٨ سنة و"سامح ع" ١١ سنة و"يوسف س" ٢١ سنة و"ياسمين ش"٣٦ سنة و"أحمد ح" ١٧ سنة وجميعهم يقيمون بمركز وادي النطرون.

اصابة 7 أشخاص تصادم ميكروباص سيارة نقل البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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