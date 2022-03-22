حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

وقع مساء اليوم الثلاثاء، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق “القاهرة -إسكندرية ”الصحراوي عند الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي عند الطريق الإقليمي.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف الى محل الواقعة، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، وجارٍ حصر الخسائر.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.