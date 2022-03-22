الثلاثاء 22 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«هذه أكبر طعنة تلقيتها في حياتي».. عمر خيرت يسرد تفاصيل طرده من الشقة

عمر خيرت
عمر خيرت

تحدث الموسيقار الشهير عمر خيرت، عن تفاصيل أكبر طعنة تلقاها في حياته، وذلك في كتابه الصادر حديثا عن دار نهضة مصر للنشر والتوزيع تحت عنوان " المتمرد .. سيرة حياة عمر خيرت" والتي حررها الكاتب الصحفي محمد الشماع.

يقول عمر خيرت: "أكبر طعنة تلقيتها في حياتي هي عندما صدر حكم بطردي من شقة عمي أبو بكر خيرت في أواخر عام 1995، أرسلت برسالة إلى د. عاطف صدقي رئيس الوزراء، أطلب فيها تدخله حتى لا يتم تفعيل قرار الطرد من البيت الذي كنت أسكن فيه أنا وابني والذي كان يبلغ من العمر وقتها عشر سنوات ووالدي المسن، وذلك بعد أن أصدر القضاء حكما بالاستيلاء على الشقة التي كانت خاصة بعمي في جاردن سيتي، والتي سكنتها بعد وفاته مباشرة زوجته الأجنبية المسنة والتي لم تنجب منه أبناء".

ويكمل: "ونصحني والدي أن أذهب لأسكن الشقة، ولكنها مكتوبة باسم زوجة عمي، وهو ما منع توريثها لي، وكان طلبي وقتها أن يجري تحرير عقد جديد باسمي لأظل في البيت الذي تعلقت روحي به، وبالإيجار الذي تراه وزارة المالية مناسبا، لأن البيت كان تابعا لها، لقد شعرت أن إبداعي كمؤلف موسيقي يرتبط بهذا البيت التاريخي، وأن إبعادي عنه هو سرقة تضاف إلى سجلات السرقات العلنية التي عانى منها طوال حياتي.

ويواصل: "وقد سكنت في الشقة بعد وفاتها لمدة أكثر من 16 عاما متواصلة، وهذا البيت له ذكريات معي، والمدهش أنني حلمت بأنني سأسكنه وقت أن كنت صغيرا، حيث استيقظت وأخبرت أمي وأبي بالحلم، لتشاء الظروف أن أعيش فيه بالفعل، وأن أرث البيانو الخاص بعمي، كان تعلقي بالمنزل هو تعلق روحي بعمي، الذي أحببته طوال عمري، وبطريقته في الحياة والعمل، ومشكورة أصدرت لي الحكومة قرارا بتحرير عقد إيجار خاص لي، وتم تجديده أخيرا في عهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت الموسيقار دار نهضة مصر للنشر والتوزيع المتمرد المتمرد سيرة حياة عمر خيرت الكاتب الصحفي محمد الشماع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة فى الإسكندرية غدًا لسوء الأحوال الجوية

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

جدول زيادة المعاشات من 2014 إلى 2022

أول قرار من «التعليم العالى» تجاه تنمر طلاب بجامعة الزقازيق على أطفال من ذوى القدرات

الشناوي: توقعات بزيادة أسعار العقارات حتى 20%

الأمم المتحدة تحذر: الحرب الروسية الأوكرانية ستؤدى إلى أزمة جوع عالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

انتخابات الأردن تنجح في اختيار مجالس البلديات والمحافظات.. وإدارة محلية للمستقبل

إيمان مرسى

تغيير المسار الوظيفى ضرورة أم رفاهية؟

إبراهيم داود

فى محبة الصعاليك

محمد القصبي

تعليقًا على ما قاله هشام عطوة: نعم.. مؤتمراتنا الثقافية فرح العمدة!!!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

الحسين عبدالرازق

أي كلام والسلام!

حسين دعسة

زيلينسكي.. خطاب بلغة الاشارة

محمود خليل

خلطة التصوف والتطرف فى «إسلام السبعينيات»

صور

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

«التعاون الإسلامى»: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يملى ضرورة تعزيز العمل

الهلال الأحمر: إصابة 54 فلسطينيًا عقب اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا

خارجية فلسطين: اعتداءات المُستوطنين تخرب جهود استعادة الأفق السياسى لحل الصراع