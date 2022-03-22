«هذه أكبر طعنة تلقيتها في حياتي».. عمر خيرت يسرد تفاصيل طرده من الشقة

تحدث الموسيقار الشهير عمر خيرت، عن تفاصيل أكبر طعنة تلقاها في حياته، وذلك في كتابه الصادر حديثا عن دار نهضة مصر للنشر والتوزيع تحت عنوان " المتمرد .. سيرة حياة عمر خيرت" والتي حررها الكاتب الصحفي محمد الشماع.

يقول عمر خيرت: "أكبر طعنة تلقيتها في حياتي هي عندما صدر حكم بطردي من شقة عمي أبو بكر خيرت في أواخر عام 1995، أرسلت برسالة إلى د. عاطف صدقي رئيس الوزراء، أطلب فيها تدخله حتى لا يتم تفعيل قرار الطرد من البيت الذي كنت أسكن فيه أنا وابني والذي كان يبلغ من العمر وقتها عشر سنوات ووالدي المسن، وذلك بعد أن أصدر القضاء حكما بالاستيلاء على الشقة التي كانت خاصة بعمي في جاردن سيتي، والتي سكنتها بعد وفاته مباشرة زوجته الأجنبية المسنة والتي لم تنجب منه أبناء".

ويكمل: "ونصحني والدي أن أذهب لأسكن الشقة، ولكنها مكتوبة باسم زوجة عمي، وهو ما منع توريثها لي، وكان طلبي وقتها أن يجري تحرير عقد جديد باسمي لأظل في البيت الذي تعلقت روحي به، وبالإيجار الذي تراه وزارة المالية مناسبا، لأن البيت كان تابعا لها، لقد شعرت أن إبداعي كمؤلف موسيقي يرتبط بهذا البيت التاريخي، وأن إبعادي عنه هو سرقة تضاف إلى سجلات السرقات العلنية التي عانى منها طوال حياتي.

ويواصل: "وقد سكنت في الشقة بعد وفاتها لمدة أكثر من 16 عاما متواصلة، وهذا البيت له ذكريات معي، والمدهش أنني حلمت بأنني سأسكنه وقت أن كنت صغيرا، حيث استيقظت وأخبرت أمي وأبي بالحلم، لتشاء الظروف أن أعيش فيه بالفعل، وأن أرث البيانو الخاص بعمي، كان تعلقي بالمنزل هو تعلق روحي بعمي، الذي أحببته طوال عمري، وبطريقته في الحياة والعمل، ومشكورة أصدرت لي الحكومة قرارا بتحرير عقد إيجار خاص لي، وتم تجديده أخيرا في عهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.