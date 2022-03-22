الأردن: إغلاق الاقتراع بانتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان

أعلن الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن محمد خير الرواشدة، عن انتهاء المدة المحددة للاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان، وبدء عملية فرز الأصوات.

وأوضح «الرواشدة»، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أن نسبة الاقتراع عند إغلاق صناديق الاقتراع بلغت 29.63%، بعد أن أدّلى نحو مليون و363 ألف ناخبة وناخب بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمّان في عموم الأردن.

وكانت قد بدأت، صباح اليوم، في الأردن انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها للناخبين الأردنيين للإدلاء بأصواتهم لاختيار رؤساء وأعضاء 100 مجلس بلدي، وأعضاء 12 مجلس محافظة، وثلثي مجلس أمانة عمان "28 عضوا".