الثلاثاء 22 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب بـ«الجمهوريون» الفرنسى يدعو للتحالف مع ماكرون حال هزيمة مرشح الحزب

ماكرون
ماكرون

دعا جيوم لارريف نائب إقليم يون شرق فرنسا عن حزب "الجمهوريون" والمستشار السياسي في حملة المرشحة فاليري بيكريس للانتخابات الرئاسية، اليوم، حزبه إلى بناء أغلبية جديدة مع إيمانويل ماكرون في حال هزيمة مرشحة الحزب في الانتخابات الرئاسية.

وقال لارريف - في حديث مع صحيفة «لوبوان» الفرنسية - إن موقف مرشحة حزب «الجمهوريون» اليميني فاليري بيكريس في استطلاعات الرأي يحتم النظر علنًا في سيناريوهات الجولة الثانية".. مشيرا إلى أنه لا ينوي الجلوس مكتوف اليدين حتى 10 أبريل المقبل.

وأكد وجود تقارب قوي بين المشروع المقدم من حزب "الجمهوريون" والمشروع الرئاسي لإيمانويل ماكرون، لافتا إلى أنه في حال فوز ماكرون سيسمح هذا بوضع أسس العمل المشترك.

وأضاف أنه في حال هزيمة فاليري بيكريس في الجولة الأولى وعدم وصول "الجمهوريون" للجولة الثانية، فإنه سيدعم ترشح ماكرون؛ حتى يتسنى لـ"الجمهورون" المشاركة في الجمعية الوطنية لبناء أغلبية جديدة لفرنسا.

وكان استطلاع للرأي، أجراه معهد "إيفوب"، قد أشار إلى أن فرص اليمين في الوصول إلى الجولة الثانية بدأت تتضاءل يوما بعد يوم، إذ حصلت فاليري بيكريس على 5ر10% من نوايا التصويت بفارق 8 نقاط عن المركز الثاني الذي احتلته مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف (5ر18%).

إيمانويل ماكرون الانتخابات الرئاسية ماكرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

الأكثر قراءة

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

أول قرار من «التعليم العالى» تجاه تنمر طلاب بجامعة الزقازيق على أطفال من ذوى القدرات

جدول زيادة المعاشات من 2014 إلى 2022

الشناوي: توقعات بزيادة أسعار العقارات حتى 20%

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم

الداخلية تواصل حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

تعليقًا على ما قاله هشام عطوة: نعم.. مؤتمراتنا الثقافية فرح العمدة!!!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقتصاد الدولة بين : آليات السوق.. وتجار السوء!

الحسين عبدالرازق

أي كلام والسلام!

حسين دعسة

زيلينسكي.. خطاب بلغة الاشارة

محمود خليل

خلطة التصوف والتطرف فى «إسلام السبعينيات»

أحمد سعد زايد

سدنة هياكل الخرافة والعنف

منى رجب

نحن والتغيرات المناخية

ماجد حبته

مظلة الحماية الاجتماعية

صور

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين: اعتداءات المُستوطنين تخرب جهود استعادة الأفق السياسي لحل الصراع

«عملية مزدوجة» فى بئر السبع.. ما الذى حدث؟ (فيديو وصور)

وسائل إعلام عبرية: مقتل 4 مستوطنين فى عملية طعن ببئر سبع