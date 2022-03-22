نائب بـ«الجمهوريون» الفرنسى يدعو للتحالف مع ماكرون حال هزيمة مرشح الحزب

دعا جيوم لارريف نائب إقليم يون شرق فرنسا عن حزب "الجمهوريون" والمستشار السياسي في حملة المرشحة فاليري بيكريس للانتخابات الرئاسية، اليوم، حزبه إلى بناء أغلبية جديدة مع إيمانويل ماكرون في حال هزيمة مرشحة الحزب في الانتخابات الرئاسية.

وقال لارريف - في حديث مع صحيفة «لوبوان» الفرنسية - إن موقف مرشحة حزب «الجمهوريون» اليميني فاليري بيكريس في استطلاعات الرأي يحتم النظر علنًا في سيناريوهات الجولة الثانية".. مشيرا إلى أنه لا ينوي الجلوس مكتوف اليدين حتى 10 أبريل المقبل.

وأكد وجود تقارب قوي بين المشروع المقدم من حزب "الجمهوريون" والمشروع الرئاسي لإيمانويل ماكرون، لافتا إلى أنه في حال فوز ماكرون سيسمح هذا بوضع أسس العمل المشترك.

وأضاف أنه في حال هزيمة فاليري بيكريس في الجولة الأولى وعدم وصول "الجمهوريون" للجولة الثانية، فإنه سيدعم ترشح ماكرون؛ حتى يتسنى لـ"الجمهورون" المشاركة في الجمعية الوطنية لبناء أغلبية جديدة لفرنسا.

وكان استطلاع للرأي، أجراه معهد "إيفوب"، قد أشار إلى أن فرص اليمين في الوصول إلى الجولة الثانية بدأت تتضاءل يوما بعد يوم، إذ حصلت فاليري بيكريس على 5ر10% من نوايا التصويت بفارق 8 نقاط عن المركز الثاني الذي احتلته مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف (5ر18%).