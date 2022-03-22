مسلسلات رمضان 2022.. تعرف على أبرز شخصيات «مكتوب عليا» (صور)

بدأت الشركة المنتجة لمسلسل "مكتوب عليا" حملة دعائية للعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك النجم أكرم حسني بطل المسلسل في الترويج له من خلال نشر بوسترات مختلفة لأبطال العمل، معلنا عن شخصياتهم في المسلسل.

وضمت القائمة بوسترات للفنانة حنان سليمان التي تجسد شخصية "محاسن"، والدة "جلجل" الذي يجسده أكرم حسني، والفنانة عزة لبيب التي تجسد شخصية "روفيدا" خالة أكرم حسني ووالدة أيتن عامر، كما ضمت الفنان إسماعيل فرغلي الذي يجسد شخصية "إحسان قدري" والد أكرم حسني.

مسلسلات رمضان 2022

كما أعلنت الشركة المنتجة عن شخصيات الفنانين محمد طعيمة الذي يلعب شخصية مدرس يدعى "علاء" ويعمل مع أكرم حسني في المدرسة التي يعمل بها، كما أنه خطيب شقيقة "جيجي" التي تجسد دورها هلا رشدي في أولى تجاربها الدرامية، وضمت القائمة الفنان محمود السيسي، الذي يلعب شخصية "سيد" صديق أكرم حسني المقرب.

الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة سينرجي، والمتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2022

النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة سينرجي، والمتحدة للخدمات الإعلامية.لحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة سينرجي، والمتحدة للخدمات الإعلامية.

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