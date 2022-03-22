متابعة إزالة الإشغالات والتعديات والنظافة العامة بأحياء السويس

تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، بتنفيذ القانون وإزالة التعديات فى إطار المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة التي تنتهي في 26 مارس الجاري، أجرى خالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة جولة تفقدية بنطاق أحياء السويس بدأت بحي السويس.

رافقهما خلالها المهندسة فاتن عبد الغنى رئيس حى السويس وعماد حمدي سكرتير حى السويس وشعبان حمدان مساعد رئيس الحي والقيادات الأمنية وقسم شرطة السويس والمرافق.

تابعت الجولة تنفيذ قرارات إزالة 11 حالة بنطاق حى السويس عبارة عن محلات مخالفة بجوار قرية الحجاج .

كما تفقد السكرتير العام طريق السويس القاهرة القديم ومدينة السلام 1 بنطاق حى فيصل ، مؤكدا رفع أي تراكمات موجودة على جانبي الطريق.

وتابع الجولة إلى حي عتاقة لمتابعة إزالة الإشغالات والتعديات بنطاق مدينة الكوثر والرحاب بحي عتاقة.



وتم التأكيد على رفع الإشغالات والاهتمام بالنظافة العامة ورفع التراكمات والقمامة ببعض المناطق على مستوى الأحياء للحفاظ على الشكل الجمالى.

رافق السكرتير العام الجولة كلا من المهندسة فاتن عبد العظيم رئيس حى فيصل ووليد شوقى رئيس حى عتاقة وأشرف سليمان مدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع ومديري المرافق والإشغالات والإدارات الهندسية بالحي.

جانب من عملية الإزالة

جانب من عملية الإزالة

جانب من عملية الإزالة

جانب من عملية الإزالة

جانب من عملية الإزالة

جانب من عملية الإزالة

جانب من عملية الإزالة

جانب من عملية الإزالة

جانب من عملية الإزالة

جانب من عملية الإزالة