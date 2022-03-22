الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل التعليم بدمياط يمنع الاحتفالات بالمدارس دون إذن

دمياط
دمياط

عقد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا مع مديري مدارس المرحلة الابتدائية بالإدارات التعليمية «دمياط، عزبة البرج، فارسكور، الروضة»، اليوم، على أن تستكمل باقي الإدارات تباعا، بحضور صالح القصيفي مدير عام التعليم العام ويحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التعليمية، وكمال نعناع مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء وحسني منصور مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي.

استهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور، مهنئا بعيد الأم واقتراب حلول شهر رمضان الكريم، مؤكدا على رفع درجة الانضباط المدرسي والإداري بجميع المدارس، مشيرًا إلى أن أبناءنا الطلاب أمانة كبيرة في أعناقنا ومدير المدرسة المسئول الأول عنهم داخل المدرسة، مشددًا بتواجده في ميعاد غايته الساعة 7 وربع صباحا قبل بدء توافد التلاميذ.

وناقش مديري المدارس واستمع للعديد من المشاكل التي تواجههم أثناء اليوم الدراسي، مؤكدًا أنه يعلم جيدا الأعباء التي تواجه مديري المدارس وخاصة المرحلة الابتدائية، منبهًا بعدم عقد أي احتفالات بالمدارس تحت أي مسمي دون الحصول على إذن سابق من الإدارة التعليمية، حرصًا على انضباط اليوم الدراسي لاستفادة الطلاب من عمليه التعلم داخل المدرسة، مع مراعاة بعض النقاط التي يتم فيها النقد على تلك الاحتفالات.

وشدد بمتابعة ما ينشرعلى صفحة المدرسة، ومراجعة الخبر قبل نشره حتى لا يؤخد علي المدرسة، ومنع التصوير إلا في حالة توثيق الأحداث المرتبطة بالعملية التعليمية فقط، وعدم نشرها قبل الرجوع لمدير المدرسة.

وأكد «خلف»، أن تكريم النماذج المضيئة هو فرض علينا جميعا تقديرًا لهم ويكونوا قدوة للآخرين، مشيرًا إلى أن المديرية كرمت خلال الفترة السابقة أكثر من 200 مدير مدرسة ومعلم وأخصائي تقديرًا لجهودهم وتميزهم.

دمياط إقليم محافظة دمياط أحداث دمياط تعليم دمياط

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