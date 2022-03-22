الثلاثاء 22 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 عامًا لـ 3 أشخاص بتهمة خطف موظف لسرقته فى ميت غمر

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات المنصورة، سائق وعاملين، بالسجن المشدد 15 سنة، وذلك بعد اتهامهم بخطف مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بإحدى الشركات الهندسية بالسويس بطريق التحايل والإكراه، حيث قاموا باستدراجه من محافظة السويس إلى مركز ميت غمر، بعد أن تم التحايل عليه من قبل المتهمين باستدراجه لعمل مساج له.

كان قد أحال  المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات ، "ا ص " ، 26 سنة سائق مقيم بقرية بشالوش بمركز ميت غمر ، و"م ي " ، 22 سنة عامل مقيم قرية سنتماي ، و"ج ع "26 سنة مقيم فى بشالوش مركز ميت غمر، لأنهم في يوم 28 مايو سنة 2021 ، بدائرة مركز ميت غمر، قاموا بخطف المجني عليه "ف ر " ، 36 سنة مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بأحد الشركات الهندسية بالسويس، وكان ذلك بطريقي التحايل والإكراه بأن استدرج المتهم الأول وتواصل معه هاتفيا مقلدا بصوت امرأة إلى محل الواقعة على إثر ادعاء بقيام المجني عليه بعمل جلسة مساج له فتقابل مع المتهم الثاني والذي اصطحبه داخل توم توك إلى مكان بعيد عن أعين الرقباء واستوقفه المتهمان الاول والثالث وأشهر في وجه سلاحين مهددين إياه به واصطحباه إلى مكان خالي من الادمين ( حظيرة مواشي ) واحتجزوه وسرقة ثلاثة هواتف محمول ومبالغ مالية وحاسب آلي، والاستيلاء على فيزا كارد وسحب مبالغ مالية بعد إجباره على معرفة الرقم السري ، وسحب مبلغ 6000 جنيه، قد أكدت التحريات صحة الواقعة وارتكاب المتهمين الجريمة.

المشدد 15 سنة سائق وعاملين محكمة جنايات التحايل والإكراه الدقهلية

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وائل لطفي

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