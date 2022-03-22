عرض جثة شاب قتله ابن عمه بحدائق القبة على الطب الشرعي

قررت جهات التحقيق بحدائق القبة، عرض جثة شاب لقي مصرعه على يد ابن عمه، على الطب الشرعي لتشريحها ولبيان عدد الإصابات وإعداد تقرير حول سبب الواقعة والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي، كما أمرت باستدعاء شهود العيان حول الواقعة لأخذ أقوالهم وطلب التحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة في واقعة مقتل شاب على يد ابن عمه بمنشية الصدر بحدائق القبة، أن السبب خلافات على ركنه سيارة.

وأضافت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين تطورت لمشاجرة، استل على إثرها المتهم سلاح أبيض وطعن المجني عليه وأرداه قتيلا.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود قتيل بأحد الشوارع بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين وجود جثة لشاب مقتول بعدة طعنات، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عمه بسبب خلافات أسرية بينهما.

تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.