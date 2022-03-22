الداخلية توزع مساعدات إنسانية على أهالي السلام بالقاهرة

نظمت وزارة الداخلية قافلة إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية) على المواطنين بمنطقة المحروسة بحى السلام بالقاهرة بمناسبة قرب حلول رمضان واستمراراً للدور المجتمعي بكافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

تم تنظيم القافلة بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل المجتمعي مع المواطنين ومشاركتهم تلك المناسبة الدينية التي جسدت تلاحم المواطنين مع شرطتهم للدفاع عن الوطن.