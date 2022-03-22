الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

استجابة لـ«الدستور»..

أول قرار من «التعليم العالى» تجاه تنمر طلاب بجامعة الزقازيق على أطفال من ذوي القدرات

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أصدرت كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق بيانا بشأن أزمة تنمر بعض طلابها على أطفال من ذوي القدرات الخاصة على أحد الجروبات الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

جاء ذلك استجابة لما نشرته “الدستور” خلال الأيام الماضية بشأن اتهام أولياء أمور للطلاب بجامعة الزقازيق بـ«التنمر» على أطفال من ذوي القدرات، واستغاثوا بوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار.

وجاء نص بيان الكلية كالآتي:

بناء على ما سبق ذكره فقد تم تحويل الطلاب الذين شاركوا في أحد الجروبات على الفيسبوك لمجلس التأديب، وهم:

١) منصور مختار مفتاح الفرقة الثانية البرنامج التربوى شعبة اللغة العربية.

٢) عبدالفتاح عصمت عبدالفتاح  الفرقة الثانية البرنامج العام.

٣)  مراد أحمد السيد شحاته الفرقة الثانية البرنامج التربوى شعبة الدراسات الاجتماعية.

٤) أحمد محمود عبد الحميد الفرقة الثانية البرنامج التربوى شعبة اللغة العربية. 

وبعد التحقيق مع الطلاب تم توقيع العقوبات التالية عليهم على النحو التالي:

١)  فصل الطالب الأول من الكلية في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م.

٢) فصل الطالب الثاني من الكلية لمدة شهر من تاريخه خلال الفصل الجامعي 2021- 2022م وما يترتب عليه من إجراءات.

٢) فصل الطالبين الثالث والرابع لمدة اسبوعين من الكلية من تاريخه خلال الفصل الجامعي الثاني 2021- 2022م وما يترتب عليه من إجراءات.

وأضافت الكلية في نهاية: “تتوجه إدارة الكلية بالشكر والتقدير للدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة على سرعة التوجيه بالتحقيق من قبل إدارة الشئون القانونية بالجامعة بفتح تحقيق عاجل وبشفافية مطلقة لاتخاذ ما يلزم حيال الواقعة”.

وتهيب إدارة الكلية بطلابها عدم المشاركة في أي جروبات قد تسيء لهم ولزملائهم بالكلية، وتصدر صورة سلبية لا تعبر عن الأغلبية المضيئة لطلاب الكلية الذين نفخر بهم في كل مكان على المستوى الرسمي الحكومي والقطاع الأهلي.

وتابعت: “تؤكد إدارة الكلية للجميع على أن المستوى المتميز الذي وصل إليه طلابها كان بناء على إعداد  يناظر ما يقدم بأرقي الجامعات في العالم، وتفخر الكلية بما تقدمه من جهود للمشاركة في إعداد كوادر وطنية للنهوض بالخدمات المقدمة لأبنائنا ذوى الهمم”.

رابط الاستغاثة https://www.dostor.org/3743504

وزير التعليم وزارة التعليم عبدالفتاح ذوى القدرات الخاصة القدرات الخاصة استجابة سريعة الدكتور خالد عبد الغفار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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