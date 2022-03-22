الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد تدشين حملة «القومي للمرأة» للتوعية الأسرية (صور)

تدشين حملات التوعية
تدشين حملات التوعية الأسرية والمجتمعية بالاسكندريه

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تدشين حملات التوعية الأسرية والمجتمعية ضمن برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة والتي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون بين الأزهر الشريف والمؤسسات المعنية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، ونهى مرسي مدير عام اللجان بالمجلس القومي للمرأة، والدكتور أسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى بمشيخة الأزهر الشريف.

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وقال المحافظ إنه في ظل دعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصبح للمرأة المصرية دورًا نشيط ومميز على مدار الأعوام السابقة في كافة المجالات المختلفة. وأشار إلى الإهتمام الذي توليه الدولة لتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية.

وقدم المحافظ الشكر إلى جميع القائمين على حملات التوعية الأسرية والمجتمعية من الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة، مشيدًا بدورهم في توجيه المرأة والأسر ومواجهة الظواهر السلبية ونشر الوعي الأسري والمجتمعي. 

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وأكد «الشريف» على حرص المحافظة المستمر على تقديم كامل الدعم والرعاية للمرأة علي كافة الأصعدة وكذلك تنمية الأسرة المصرية.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة في استعادة المفاهيم الأسرية السليمة من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والبرامج والحملات التوعوية التي تستهدف الأسر وخاصة أهالينا في المناطق النائية والقرى والنجوع. 

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وناقشت عازر مع ممثلي الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة المخطط التنفيذي وإجراءات تنفيذ برنامج الحملات، مؤكدة حرص جميع الأجهزة التنفيذية بتذليل كافة التحديات للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة من تلك الحملات التوعوية.

وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي أن برنامج حملات التوعية الأسرية والمجتمعية يتضمن إقامة لقاءات توعوية بالقرى التابعة لحياة كريمة مع الأسر حول أسس الحياة الأسرية السعيدة، وتستهدف المتزوجين من جميع الفئات العمرية، وكذلك عقد لقاءات توعوية مصغرة حول الاختيار الصحيح لشريك الحياة وضوابط الاختيار. 
بالإضافة إلى أنها تستهدف الطلاب بالمرحلة الجامعية والشباب المقبلين على الزواج.

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حملات التوعية الأسرية الإسكندرية المجلس القومي للمرأة الأزهر الشريف تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا الوعي الأسري والمجتمعي

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