الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس جامعة المنوفية يفتتح المعرض الطلابي على هامش المؤتمر السابع والعشرين لكلية الطب

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المعرض الطلابي على هامش مؤتمر كلية الطب

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

افتتح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اليوم الثلاثاء، معرض الطلاب وأسر الكلية على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الـ27 لكلية الطب.

رافقه خلال الافتتاح كلًا من الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود قوره عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية 

ويضم المعرض أنشطة طلابية متنوعة للطلاب تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم الميكروبيولوجي، ويعرض المعرض إحصائيات حول الإصابة بفيروس “كوفيد 19” في العالم منذ بداية الجائحة وحتى الآن وأماكن ارتفاع نسبة الإصابة بالفيروس.

كما يضم المعرض كل ما يتعلق بفيروس كورونا من طرق انتقال العدوى وتأثير المناعة على الإصابة بالفيروس وطرق التشخيص والعلاج من خلال مجسمات وإحصائيات، بالإضافة إلى ورشتي عمل للتوعية بكيفية غسيل الأيدي السليمة والملابس الواقية.

وعرضت 6 أسر طلابية حلولها حول تأثير فيروس “كورونا” على نواحي الحياة المختلفة، وكيفية تجاوز هذه الأزمة بالإضافة إلى عرض أنشطة أسرة CPC لدعم مرضى السرطان.

حضر الافتتاح الدكتور ناصر عبد الباري وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عبد الرحمن السباعى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر، والدكتور طاهر عبد الستار وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور محمد الصاوي المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

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