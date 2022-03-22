محافظ دمياط تستقبل مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة»

لاستعراض المعدلات التنفيذية

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، الفريق محمد فريد حجازى مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، لمتابعة الموقف الخاص بملفات المبادرة بمركز كفر سعد.

ورحبت "عوض" بالفريق حجازى على أرض محافظة دمياط، معربة عن تقديرها للجهود التى تبذلها الدولة للنهوض بالريف المصرى وتغطيته بكافة الخدمات مما يحقق واقع افضل لاهالينا بالقرى، وذلك تحت رعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث نقلت تحيات وتقدير شعب دمياط لهذه الجهود الغير مسبوقة.



استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، متابعتها للمعدلات التنفيذية للمشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، خلال الاجتماع الذى ترأسته بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والمقدم أيمن عبد الفتاح هيئة الرقابة الإدارية وممثلى الجهتين الاستشارية والمُنفذة لمشروعات المبادرة ورؤساء شركات المرافق والقطاعات الخدمية ومنسقى المبادرة.

وفى مستهل الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات بمشروعات قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى بقرى المركز، حيث أكدت "المحافظ" على المتابعة اليومية لجميع المشروعات بهذين القطاعين والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

واطلعت "المحافظ" على النسب التنفيذية بمخطط مد شبكات المرافق بقرى "اللوزى، تفتيش ثان، المحمدية، الحسينية، السوالم والسعدية القبلية"، كما اطلعت على الموقف الخاص بمشروعات تبطين الترع وتأهيل الكبارى وآلية مد شبكات الاتصالات بتلك القرى.