ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال ضخمة من اليونان

تداولت أرصفة ميناء دمياط 28 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت، منها ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) وترفع علم اليونان ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 60 ألف طن من الغاز المسال.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22605 طن تشمل (3400 طن فوسفات و4600 طن يوريا و6284 طن اسمنت و8321 طن رمل).

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45187 طن تشمل (10627 طن قمح و1768 طن خشب زان و6000 طن سكر و14265 طن حديد و12527 طن خردة).

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 782 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بقدونس وخس وفاصوليا وخرشوف وبطاطس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (فول سودانى وبصل وسمسم وثوم وقرع عسلي وبرسيم وحلبة وزيتون) وفواكه (برتقال وفراولة) يتم تصديرها إلى الإمارات والأردن والسعودية وبلجيكا وألمانيا وإنجلترا وهولندا واليونان وأمريكا ومالطا والهند وكرواتيا وسريلانكا وسلوفينيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 547 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3618 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 102628 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 116313 طنا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2557 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5602 شاحنة في دمياط.