الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلاف مالى يدفع عاملًا لقتل صديقه فى العجوزة

سكين
سكين

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط عامل قتل صديقه بسبب خلاف مالي بينهما في منطقة العجوزة.

تلقى العقيد مصطفى خليل، مفتش مباحث شمال الجيزة، بلاغًا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة مندوب توصيل، مصاب بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض “سكين”.

وكشفت تحريات الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن المتهم بارتكاب الجريمة، عامل يرتبط بعلاقة صداقة بالقتيل، وأنه اعتدى عليه بسكين بسبب خلاف مالي بينهما.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف أمام العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بارتكاب الجريمة، بسبب خلاف مالي مع القتيل.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مباحث الجيزة منطقة العجوزة خلاف مالي عامل ضبط سلاح أبيض

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وائل لطفي

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